Чем известен опальный пермский батюшка Глеб Палкин, общину которого запретил суд

Запрещенный судом батюшка просил пермяков о закрытии долгов и покупке смартфона
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб Палкин основал свою православную общину
Глеб Палкин основал свою православную общину Фото:

Глеб Палкин, православную общину которого запретила прокуратура города Краснокамска (Пермский край) проводил онлайн-служения в период пандемии и не раз просил прихожан оплатить его долги. Чем еще известен опальный деревенский батюшка — в материале URA.RU.

В 2020 году Глеб Палкин являлся настоятелем храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском под Краснокамском. В период пандемии он начал проводить онлайн-службы, а пожертвования от прихожан принимал через интернет.

Спустя два года руководство Пермской епархии РПЦ запретило Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Богослужения и таинства священнослужения оказались нелегитимны, но Палкин продолжил принимать в своем доме верующих, параллельно возводя свой храм на пожертвования прихожан.

Опальный батюшка не раз просил прихожан о помощи. Так, в 2023 году ему потребовался новый смартфон, а в феврале 2024 года Палкин попросил деньги на благотворительный вагончик и оплату долгов за услуги сотовой связи.

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Глеб Палкин, православную общину которого запретила прокуратура города Краснокамска (Пермский край) проводил онлайн-служения в период пандемии и не раз просил прихожан оплатить его долги. Чем еще известен опальный деревенский батюшка — в материале URA.RU. В 2020 году Глеб Палкин являлся настоятелем храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском под Краснокамском. В период пандемии он начал проводить онлайн-службы, а пожертвования от прихожан принимал через интернет. Спустя два года руководство Пермской епархии РПЦ запретило Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Богослужения и таинства священнослужения оказались нелегитимны, но Палкин продолжил принимать в своем доме верующих, параллельно возводя свой храм на пожертвования прихожан. Опальный батюшка не раз просил прихожан о помощи. Так, в 2023 году ему потребовался новый смартфон, а в феврале 2024 года Палкин попросил деньги на благотворительный вагончик и оплату долгов за услуги сотовой связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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