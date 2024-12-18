Чем известен опальный пермский батюшка Глеб Палкин, общину которого запретил суд

Глеб Палкин, православную общину которого запретила прокуратура города Краснокамска (Пермский край) проводил онлайн-служения в период пандемии и не раз просил прихожан оплатить его долги. Чем еще известен опальный деревенский батюшка — в материале URA.RU.
В 2020 году Глеб Палкин являлся настоятелем храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском под Краснокамском. В период пандемии он начал проводить онлайн-службы, а пожертвования от прихожан принимал через интернет.
Спустя два года руководство Пермской епархии РПЦ запретило Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Богослужения и таинства священнослужения оказались нелегитимны, но Палкин продолжил принимать в своем доме верующих, параллельно возводя свой храм на пожертвования прихожан.
Опальный батюшка не раз просил прихожан о помощи. Так, в 2023 году ему потребовался новый смартфон, а в феврале 2024 года Палкин попросил деньги на благотворительный вагончик и оплату долгов за услуги сотовой связи.
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