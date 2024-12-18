18 декабря 2024

На тюменской стройке рабочий погиб после того, как кран подвесил его за капюшон

На тюменской стройке кран зацепил рабочего и мужчина погиб от падения с высоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец сорвался с высоты пятого этажа и не выжил
Тюменец сорвался с высоты пятого этажа и не выжил Фото:

Автомобильный кран подвесил рабочего за капюшон на стройке в Ялуторовске (Тюменская область), после чего мужчина сорвался с высоты пятого этажа и погиб. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«На стройке многоквартирного дома в Ялуторовске машинист крана поднимал арматуру на пятый этаж. На высоте ее принимал рабочий. После разгрузки машинист отвел грузоподъемный механизм в сторону и по неосторожности зацепил им коллегу за капюшон верхней одежды. Рабочий оказался в подвешенном состоянии, после чего сорвался, упал с высоты пятого этажа и погиб», — рассказали в пресс-службе.

За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, осудили машиниста. Он признал свою вину и получил полтора года лишения свободы условно.

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Автомобильный кран подвесил рабочего за капюшон на стройке в Ялуторовске (Тюменская область), после чего мужчина сорвался с высоты пятого этажа и погиб. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «На стройке многоквартирного дома в Ялуторовске машинист крана поднимал арматуру на пятый этаж. На высоте ее принимал рабочий. После разгрузки машинист отвел грузоподъемный механизм в сторону и по неосторожности зацепил им коллегу за капюшон верхней одежды. Рабочий оказался в подвешенном состоянии, после чего сорвался, упал с высоты пятого этажа и погиб», — рассказали в пресс-службе. За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, осудили машиниста. Он признал свою вину и получил полтора года лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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