На тюменской стройке рабочий погиб после того, как кран подвесил его за капюшон

Автомобильный кран подвесил рабочего за капюшон на стройке в Ялуторовске (Тюменская область), после чего мужчина сорвался с высоты пятого этажа и погиб. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«На стройке многоквартирного дома в Ялуторовске машинист крана поднимал арматуру на пятый этаж. На высоте ее принимал рабочий. После разгрузки машинист отвел грузоподъемный механизм в сторону и по неосторожности зацепил им коллегу за капюшон верхней одежды. Рабочий оказался в подвешенном состоянии, после чего сорвался, упал с высоты пятого этажа и погиб», — рассказали в пресс-службе.
За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, осудили машиниста. Он признал свою вину и получил полтора года лишения свободы условно.
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