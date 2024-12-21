Самые курьезные случаи в челябинской политике

Челябинские политики дрались, пили, скандалили и делили власть

22 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Поведение некоторых политиков вызывает оторопь Фото: Илья Московец © URA.RU Политика новейшего времени началась в 1990 годах, когда выборы стали свободными, а власть — более открытой. URA.RU вспомнило наиболее громкие курьезы челябинской политики этого времени. «Уйду растить капусту» Вообще, добровольно главы уходят с поста редко. Рекордный случай зарегистрирован в январе 1997 года. Выборы главы Бакала выиграл представитель ЛДПР, работающий простым водителем. Походив на работу с неделю и выяснив, что его нынешняя зарплата меньше, чем зарплата шофера, он просто отказался быть мэром. К сожалению, имя правителя, подобно одному из римских императоров оставившего власть и «ушедшего растить капусту», сейчас мало кто вспомнит. Еще один, причем массовый случай добровольных отставок был зарегистрирован в Саткинском районе в 2008 году, когда в течение лета уволились руководители пяти территорий. Причины увольнения — экономические, мэры устали работать в дотационных муниципальных образованиях. Но чаще всего главы держатся упорно за свое кресло, даже если это кресло всего лишь руководителя сельского поселения. Отстранить сельского начальника от должности жителям удалось лишь однажды — по итогам референдума в конце девяностых годов была отправлена в отставку глава Октябрьского сельского поселения — за то, что не занималась решением проблемы бродячих собак. Он царапался, как кошка Мэры, как правило, не желают расставаться с занимаемым кабинетом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Большинство же курьезов связано как раз с неуемным желанием руководителей сохранить свое место. Например, так было в начале 2014 года, когда мэр Каслей Сергей Фадеев закатил изрядный скандал. После второго «неуда» за работу глава должен быть уволен. У Фадеева один «неуд» уже был, второй ему собирались поставить депутаты на специальной сессии. Однако на сессию Фадеев не явился, сообщив, что «очень устал» и уходит в отпуск на 60 рабочих дней. Депутатам необходимо было вручить ему повестку, чтобы он не мог сказать, что не знал о заседании. Уезжать из Каслей Фадеев не рискнул и постоянно находился в мэрии. Там его и застали депутаты, когда принесли повестку будущей сессии, на которой мэра собрались отправить в отставку. «Меня здесь нет!» — закричал Фадеев, увидев группу народных избранников. Потом он попытался забаррикадироваться в кабинете, но депутаты все же смогли туда проникнуть. Фадеев спрятался за кресло и принял боксерскую стойку, направив кулаки на гостей. Затем он бросился прочь из кабинета, но путь ему преградили два депутата. Каслинский мэр все же пытался прорваться, царапаясь, как кошка, но до откровенной драки дело не дошло. В конце концов, Фадеев взял уведомление в руки, а несколько минут спустя бросил бумаги на пол и убежал. Каслинское питье Кресло спикера райсобрания Каслинского района покидать не хотелось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Там же, в Каслях, чуть ранее со скандалом пришлось убирать спикера райсобрания Николая Гвоздева. Ему удалось уговорить депутатов снять с поста главы фаворита областных властей и провести на его место своего человека. Однако, согласно заключению регионального минюста, эта процедура была проведена незаконно. В дальнейшем протеже Гвоздева пришлось покинуть свой пост. Затем настала очередь самого Гвоздева. В Касли приехал председатель заксобрания региона Владимир Мякуш, чтобы провести встречу с местным активом и депутатами. Гвоздева пригласили как председателя собрания. Он появился с большим опозданием, а когда пришел, от него так несло перегаром, что Мякуш, с которым Гвоздев сел рядом, поморщился: «От вас так разит, что можно не пить, а сразу закусывать!» Гвоздеву тут же предложили сложить с себя полномочия председателя собрания, он отказался и демонстративно покинул зал. Депутатам было так стыдно, что они тут же решили созвать внеочередную сессию, чтобы выразить спикеру недоверие. Ждать плановой сессии не захотели — до нее у Гвоздева был день рождения, после которого он мог уйти в длительный запой и его могли надолго потерять. В итоге депутаты отправили-таки Гвоздева в отставку. Отставки за проставки В 2010 году в Карталинском районе состоялись две отставки глав сельских поселений. И обе были связаны с непробудным пьянством глав, которые неделями не появлялись на работе. «Что делать жителям села Великопетровка Карталинского района? Глава сельского поселения Алексей Петров пьет, на работе бывает 7-8 дней в месяц. А вот зарплату получает за месяц полностью. Люди ходят к нему и неделями не могут попасть на прием. Мероприятия, проводимые в селе, просто игнорирует. Глава района знает, но мер не принимает никаких», — эта запись появилась в комментариях к личному блогу тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Начальник управления по работе с территориями администрации губернатора Виталий Шиков, приехавший в Великопетровку, на рабочем месте Петрова не нашел. В итоге тому пришлось уйти в отставку. Отставка главы Снежненского поселения Александра Симонова состоялась по той же причине, что и в Великопетровке. «Человек-то хороший. Да вот селом руководить не может. Пьет», — сетовали жители села Снежненское. В конце концов жители пожаловались на ситуацию главе Карталинского района Анатолию Вдовину. Вдовин предложил Симонову уволиться, что тот в конце концов и сделал. «Мы с вами больше не дружим!» Громкий скандал разразился в 2013 году в Карталинском районе. Тогда по предложению губернатора мэрия Карталов подписала с властями района договор о передачи им части полномочий. Однако потом мэр Карталов Михаил Усольцев передумал. Михаил Усольцев передумал делиться властью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Усольцев и несколько его сотрудников ворвались в районную администрацию и захватили финансовую документацию. Усольцев объявил, что расторгает договор о передаче полномочий города району. Пытавшихся протестовать сотрудников попросту отодвинули в сторону. Затем Усольцев и его грузчики вынесли мебель и оргтехнику, ранее числившуюся за мэрией, но позже переданную на баланс администрации района. «Здравствуй, елка, Новый год!» Однако курьезы не были связаны только с пьянством или борьбой за власть. Например, случай в Чесменском районе в 2012 году был напрямую связан с Новым годом. Чтобы украсить новогодний городок, местные чиновники спилили самую большую сосну возле администрации. А годом ранее для новогоднего городка спилили ель у местного маслозавода. «Шерше ля фам!» Разумеется, куда без курьезов с участием женщин! Пусть даже искусственных. Так, в 2016 году в Каслинском районе всеобщее возмущение вызвала возведенная в ледовом городке «Снежная бабища». Как выяснилось, фигура с гипертрофированными грудями являлась творением рук сидельцев из местной колонии, соскучившихся по женской ласке. Их (точнее колонию как юрлицо) подрядили на строительство ледового городска местные власти. В итоге фигура была заменена на более соответствующую представлениям детей и их родителей скульптуру. Порно, но задорно У Саши Грей немало поклонников в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Агаповка в феврале 2024 года сняли баннер со Снегурочкой, у которой сначала было лицо бывшей порнозвезды Саши Грей, а потом — украинской фотомодели Валерии Гайдукевич. Фото Снегурочки с лицом Саши Грей было найдено в интернете. Образ был взят из фотосессии бывшей порноактрисы в русских народных нарядах. После того, как жители поняли, чей портрет на фото, и начали веселиться по этому поводу в соцсетях (новость прогремела на всю Россию), местные власти удалили часть баннера. Затем появилось другое лицо. Представители администрации заявили, что на фото местная жительница. Однако на этот раз выяснилось, что взято лицо Гайдукевич. Власти признались, что не понимали, чье фото использовалось, ни в первый, ни во второй раз. Чиновники заявили, что фильмы с Грей не смотрели, как и не знали об украинской модели. Администрация района принесла извинения за досадное недоразумение. О том, что не попало в паблик Есть еще истории, которые не попали в информационный паблик, и о них рассказывали шепотом. Так, один из мэров в горнозаводской зоне устроил гадкий сюрприз своему сменщику. Новый мэр, придя в кабинет, обнаружил фекалии на рабочем столе и в кресле. Такой подарок ему оставил предшественник, нагадив лично. Следующая история. После смены власти в 2014 году одного из бывших вице-губернаторов избили в сауне. Экс-чиновник неудачно пошутил с одним из посетителей, за что получил сильную затрещину. От удара бывший вице-губернатор улетел на несколько метров. Криков, что он действующий замгубернатора и связан с силовиками, никто не испугался. Алексей Сафонов сейчас находится за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, ныне отбывающий наказание за взятки, после увольнения из администрации Чебаркуля снял евроокна в своем кабинете и увез на машине. Мотивировал это тем, что ставил их за свой счет. Еще один курьез произошел в середине 1990-х годов. Тогда один из вице-губернаторов в компании с местным генералом во время охоты случайно забрели на территорию Курганской области. Там они были задержаны курганскими егерями и доставлены в отдел за незаконную охоту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политика новейшего времени началась в 1990 годах, когда выборы стали свободными, а власть — более открытой. URA.RU вспомнило наиболее громкие курьезы челябинской политики этого времени. «Уйду растить капусту» Вообще, добровольно главы уходят с поста редко. Рекордный случай зарегистрирован в январе 1997 года. Выборы главы Бакала выиграл представитель ЛДПР, работающий простым водителем. Походив на работу с неделю и выяснив, что его нынешняя зарплата меньше, чем зарплата шофера, он просто отказался быть мэром. К сожалению, имя правителя, подобно одному из римских императоров оставившего власть и «ушедшего растить капусту», сейчас мало кто вспомнит. Еще один, причем массовый случай добровольных отставок был зарегистрирован в Саткинском районе в 2008 году, когда в течение лета уволились руководители пяти территорий. Причины увольнения — экономические, мэры устали работать в дотационных муниципальных образованиях. Но чаще всего главы держатся упорно за свое кресло, даже если это кресло всего лишь руководителя сельского поселения. Отстранить сельского начальника от должности жителям удалось лишь однажды — по итогам референдума в конце девяностых годов была отправлена в отставку глава Октябрьского сельского поселения — за то, что не занималась решением проблемы бродячих собак. Он царапался, как кошка Большинство же курьезов связано как раз с неуемным желанием руководителей сохранить свое место. Например, так было в начале 2014 года, когда мэр Каслей Сергей Фадеев закатил изрядный скандал. После второго «неуда» за работу глава должен быть уволен. У Фадеева один «неуд» уже был, второй ему собирались поставить депутаты на специальной сессии. Однако на сессию Фадеев не явился, сообщив, что «очень устал» и уходит в отпуск на 60 рабочих дней. Депутатам необходимо было вручить ему повестку, чтобы он не мог сказать, что не знал о заседании. Уезжать из Каслей Фадеев не рискнул и постоянно находился в мэрии. Там его и застали депутаты, когда принесли повестку будущей сессии, на которой мэра собрались отправить в отставку. «Меня здесь нет!» — закричал Фадеев, увидев группу народных избранников. Потом он попытался забаррикадироваться в кабинете, но депутаты все же смогли туда проникнуть. Фадеев спрятался за кресло и принял боксерскую стойку, направив кулаки на гостей. Затем он бросился прочь из кабинета, но путь ему преградили два депутата. Каслинский мэр все же пытался прорваться, царапаясь, как кошка, но до откровенной драки дело не дошло. В конце концов, Фадеев взял уведомление в руки, а несколько минут спустя бросил бумаги на пол и убежал. Каслинское питье Там же, в Каслях, чуть ранее со скандалом пришлось убирать спикера райсобрания Николая Гвоздева. Ему удалось уговорить депутатов снять с поста главы фаворита областных властей и провести на его место своего человека. Однако, согласно заключению регионального минюста, эта процедура была проведена незаконно. В дальнейшем протеже Гвоздева пришлось покинуть свой пост. Затем настала очередь самого Гвоздева. В Касли приехал председатель заксобрания региона Владимир Мякуш, чтобы провести встречу с местным активом и депутатами. Гвоздева пригласили как председателя собрания. Он появился с большим опозданием, а когда пришел, от него так несло перегаром, что Мякуш, с которым Гвоздев сел рядом, поморщился: «От вас так разит, что можно не пить, а сразу закусывать!» Гвоздеву тут же предложили сложить с себя полномочия председателя собрания, он отказался и демонстративно покинул зал. Депутатам было так стыдно, что они тут же решили созвать внеочередную сессию, чтобы выразить спикеру недоверие. Ждать плановой сессии не захотели — до нее у Гвоздева был день рождения, после которого он мог уйти в длительный запой и его могли надолго потерять. В итоге депутаты отправили-таки Гвоздева в отставку. Отставки за проставки В 2010 году в Карталинском районе состоялись две отставки глав сельских поселений. И обе были связаны с непробудным пьянством глав, которые неделями не появлялись на работе. «Что делать жителям села Великопетровка Карталинского района? Глава сельского поселения Алексей Петров пьет, на работе бывает 7-8 дней в месяц. А вот зарплату получает за месяц полностью. Люди ходят к нему и неделями не могут попасть на прием. Мероприятия, проводимые в селе, просто игнорирует. Глава района знает, но мер не принимает никаких», — эта запись появилась в комментариях к личному блогу тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Начальник управления по работе с территориями администрации губернатора Виталий Шиков, приехавший в Великопетровку, на рабочем месте Петрова не нашел. В итоге тому пришлось уйти в отставку. Отставка главы Снежненского поселения Александра Симонова состоялась по той же причине, что и в Великопетровке. «Человек-то хороший. Да вот селом руководить не может. Пьет», — сетовали жители села Снежненское. В конце концов жители пожаловались на ситуацию главе Карталинского района Анатолию Вдовину. Вдовин предложил Симонову уволиться, что тот в конце концов и сделал. «Мы с вами больше не дружим!» Громкий скандал разразился в 2013 году в Карталинском районе. Тогда по предложению губернатора мэрия Карталов подписала с властями района договор о передачи им части полномочий. Однако потом мэр Карталов Михаил Усольцев передумал. Усольцев и несколько его сотрудников ворвались в районную администрацию и захватили финансовую документацию. Усольцев объявил, что расторгает договор о передаче полномочий города району. Пытавшихся протестовать сотрудников попросту отодвинули в сторону. Затем Усольцев и его грузчики вынесли мебель и оргтехнику, ранее числившуюся за мэрией, но позже переданную на баланс администрации района. «Здравствуй, елка, Новый год!» Однако курьезы не были связаны только с пьянством или борьбой за власть. Например, случай в Чесменском районе в 2012 году был напрямую связан с Новым годом. Чтобы украсить новогодний городок, местные чиновники спилили самую большую сосну возле администрации. А годом ранее для новогоднего городка спилили ель у местного маслозавода. «Шерше ля фам!» Разумеется, куда без курьезов с участием женщин! Пусть даже искусственных. Так, в 2016 году в Каслинском районе всеобщее возмущение вызвала возведенная в ледовом городке «Снежная бабища». Как выяснилось, фигура с гипертрофированными грудями являлась творением рук сидельцев из местной колонии, соскучившихся по женской ласке. Их (точнее колонию как юрлицо) подрядили на строительство ледового городска местные власти. В итоге фигура была заменена на более соответствующую представлениям детей и их родителей скульптуру. Порно, но задорно В селе Агаповка в феврале 2024 года сняли баннер со Снегурочкой, у которой сначала было лицо бывшей порнозвезды Саши Грей, а потом — украинской фотомодели Валерии Гайдукевич. Фото Снегурочки с лицом Саши Грей было найдено в интернете. Образ был взят из фотосессии бывшей порноактрисы в русских народных нарядах. После того, как жители поняли, чей портрет на фото, и начали веселиться по этому поводу в соцсетях (новость прогремела на всю Россию), местные власти удалили часть баннера. Затем появилось другое лицо. Представители администрации заявили, что на фото местная жительница. Однако на этот раз выяснилось, что взято лицо Гайдукевич. Власти признались, что не понимали, чье фото использовалось, ни в первый, ни во второй раз. Чиновники заявили, что фильмы с Грей не смотрели, как и не знали об украинской модели. Администрация района принесла извинения за досадное недоразумение. О том, что не попало в паблик Есть еще истории, которые не попали в информационный паблик, и о них рассказывали шепотом. Так, один из мэров в горнозаводской зоне устроил гадкий сюрприз своему сменщику. Новый мэр, придя в кабинет, обнаружил фекалии на рабочем столе и в кресле. Такой подарок ему оставил предшественник, нагадив лично. Следующая история. После смены власти в 2014 году одного из бывших вице-губернаторов избили в сауне. Экс-чиновник неудачно пошутил с одним из посетителей, за что получил сильную затрещину. От удара бывший вице-губернатор улетел на несколько метров. Криков, что он действующий замгубернатора и связан с силовиками, никто не испугался. А бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, ныне отбывающий наказание за взятки, после увольнения из администрации Чебаркуля снял евроокна в своем кабинете и увез на машине. Мотивировал это тем, что ставил их за свой счет. Еще один курьез произошел в середине 1990-х годов. Тогда один из вице-губернаторов в компании с местным генералом во время охоты случайно забрели на территорию Курганской области. Там они были задержаны курганскими егерями и доставлены в отдел за незаконную охоту.