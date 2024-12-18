Челябинскому учителю-педофилу Маркину скостили срок в колонии

19 декабря 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Максим Маркин выйдет на свободу чуть раньше положенного срока Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Челябинский учитель надругался над школьницей Бывшему учителю русского языка и литературы образовательного центра «Ньютон» в Челябинске Максиму Маркину, осужденному на тринадцать с половиной лет за педофилию, скостили срок в колонии на три месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, этому способствовало возмещение им морального вреда. «Так как Маркин полностью, добровольно возместил потерпевшей моральный вред в сумме 2 млн рублей, суд апелляционной инстанции снизил срок наказания в виде лишения свободы до 13 лет и трех месяцев с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью с детьми на срок до 14 с половиной. Также судом был снижен срок ограничения свободы до полутора лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Маркин был задержан в августе 2023 года. Ему инкриминировали преступление, связанное с посягательством против половой неприкосновенности. А именно: он совершении действий сексуального характера по отношению к третьекласснице. Следствие считало, что мужчина посадил девочку в машину, увез на кладбище, где заставил ее ублажать себя орально. После он оставил школьницу одну. До дома потерпевшую довезли попутчики. Она сразу же рассказала обо всем матери. На Маркина было написано заявление в полицию. После задержания учитель все отрицал. По его версии, он подумал, что девочка заблудилась. Поэтому и решил ее подвезти. Но улики были неоспоримые. Суд выслушал обе стороны и пришел к выводу о виновности учителя. Мужчина получил наказание в виде тринадцати с половиной лет колонии строгого режима. Все заседания, кроме приговора, проходили в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему учителю русского языка и литературы образовательного центра «Ньютон» в Челябинске Максиму Маркину, осужденному на тринадцать с половиной лет за педофилию, скостили срок в колонии на три месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, этому способствовало возмещение им морального вреда. «Так как Маркин полностью, добровольно возместил потерпевшей моральный вред в сумме 2 млн рублей, суд апелляционной инстанции снизил срок наказания в виде лишения свободы до 13 лет и трех месяцев с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью с детьми на срок до 14 с половиной. Также судом был снижен срок ограничения свободы до полутора лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Маркин был задержан в августе 2023 года. Ему инкриминировали преступление, связанное с посягательством против половой неприкосновенности. А именно: он совершении действий сексуального характера по отношению к третьекласснице. Следствие считало, что мужчина посадил девочку в машину, увез на кладбище, где заставил ее ублажать себя орально. После он оставил школьницу одну. До дома потерпевшую довезли попутчики. Она сразу же рассказала обо всем матери. На Маркина было написано заявление в полицию. После задержания учитель все отрицал. По его версии, он подумал, что девочка заблудилась. Поэтому и решил ее подвезти. Но улики были неоспоримые. Суд выслушал обе стороны и пришел к выводу о виновности учителя. Мужчина получил наказание в виде тринадцати с половиной лет колонии строгого режима. Все заседания, кроме приговора, проходили в закрытом режиме.