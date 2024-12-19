Пробка тянется от «Колумба» и уходит за поворот в поселок Московский
В Тюмени образовалась пятикилометровая пробка на Московском тракте. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».
«Тюмень, Московский тракт. Пробка протяженностью в пять километров», — следует из данных сервиса.
Затор начинается у торгового центра «Колумб» и тянется до поворота на улицу Плодовую в поселке Московский. Как сообщают пользователи сервиса, на окончании пробки произошло ДТП.
Пробка растянулась на пять километров
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