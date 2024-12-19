В Тюмени один из трактов сковала многокилометровая пробка. Скрин

В Тюмени на Московском тракте образовалась пробка в пять километров
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Пробка тянется от «Колумба» и уходит за поворот в поселок Московский
Пробка тянется от «Колумба» и уходит за поворот в поселок Московский Фото:

В Тюмени образовалась пятикилометровая пробка на Московском тракте. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».

«Тюмень, Московский тракт. Пробка протяженностью в пять километров», — следует из данных сервиса.

Затор начинается у торгового центра «Колумб» и тянется до поворота на улицу Плодовую в поселке Московский. Как сообщают пользователи сервиса, на окончании пробки произошло ДТП.

Пробка растянулась на пять километров
Пробка растянулась на пять километров
Фото:

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В Тюмени образовалась пятикилометровая пробка на Московском тракте. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». «Тюмень, Московский тракт. Пробка протяженностью в пять километров», — следует из данных сервиса. Затор начинается у торгового центра «Колумб» и тянется до поворота на улицу Плодовую в поселке Московский. Как сообщают пользователи сервиса, на окончании пробки произошло ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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