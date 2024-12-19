Деньги на ветер: в Тюмени выросли цены на фейерверки

Стоимость фейерверков в тюменских магазинах доходит до 120 тысяч рублей
В Тюмени в канун новогодних праздников вырастет стоимость пиротехнической продукции. Об этом URA.RU сообщил сотрудник специализированного магазина «Русский фейерверк». По его словам, цена вырастет в среднем на 5%.
«Цены на фейерверки выросли примерно на 5%. Сейчас стоимость на них начинается от 1 000 рублей и доходит до 120 000 рублей. Цена зависит от количества залпов», — сообщил консультант.
В другом магазине по продаже салютов продавец отметил, что цена на этот вид товара не зависит от сезонности. На стоимость влияет общая инфляция и подорожание комплектующих.
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