Появилось видео с места убийства многодетной матери в Нижнем Тагиле

19 декабря 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в двухэтажке в поселке Соколе Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей К дому в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в котором убили 24-летнюю многодетную мать Елизавету, полиция приехала в два часа ночи 19 декабря. Спустя несколько часов тело забрали сотрудники похоронной службы. Это попало на камеру видеонаблюдения, кадры с которой оказались в распоряжении URA.RU. Убийство произошло на глазах у старшего сына (ему восемь лет) Елизаветы. Соседи, услышав крики, сбежались к квартире и увидели Алексея с ножом в руках. Тот стал отпираться и говорить, что «она все сделала сама», говорил источник агентства. После этого прибыли силовики и задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Про Алексея известно, что он работает на «Уралвагонзаводе». С Лизой он встречался несколько лет. Летом она бросила его после того, как он во время ссоры бутылкой оставил ей шрам на лице. Парень пытался вернуть ее, но она была непреклонна. В августе она обратилась в суд, обвинив его в побоях. Но после отозвала заявление за примирением сторон. У них одна совместная дочь. Других троих (двух мальчиков и девочку) Елизавета родила от бывшего мужа Ивана. Подруги называют ее отличной мамой. Все, что известно о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К дому в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в котором убили 24-летнюю многодетную мать Елизавету, полиция приехала в два часа ночи 19 декабря. Спустя несколько часов тело забрали сотрудники похоронной службы. Это попало на камеру видеонаблюдения, кадры с которой оказались в распоряжении URA.RU. Убийство произошло на глазах у старшего сына (ему восемь лет) Елизаветы. Соседи, услышав крики, сбежались к квартире и увидели Алексея с ножом в руках. Тот стал отпираться и говорить, что «она все сделала сама», говорил источник агентства. После этого прибыли силовики и задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Про Алексея известно, что он работает на «Уралвагонзаводе». С Лизой он встречался несколько лет. Летом она бросила его после того, как он во время ссоры бутылкой оставил ей шрам на лице. Парень пытался вернуть ее, но она была непреклонна. В августе она обратилась в суд, обвинив его в побоях. Но после отозвала заявление за примирением сторон. У них одна совместная дочь. Других троих (двух мальчиков и девочку) Елизавета родила от бывшего мужа Ивана. Подруги называют ее отличной мамой. Все, что известно о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.