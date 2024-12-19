Журналист американского издания NBC Кир Симмонс, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос во время Прямой линии и сразу после этого покинувший зал, вернулся на свое место спустя час. Таким наблюдением поделился журналист Павел Зарубин.
«Спустя час американский журналист вернулся в зал после своего прямого включения», — говорится в посте журналиста. Он опубликован telegram-канале «ЗАРУБИН». К посту журналист приложил видео, на котором видно, как Симмонс проходит к своему месту и садится на него.
Перед этим, когда у американского журналиста была возможность задать вопрос президенту, он заявил, что РФ якобы ослабла и не преуспевает в ходе СВО. По его мнению, происходящее в Сирии также якобы является проблемой для России. Путин не согласился, подчеркнув, что страна за последние два-три года стала только сильнее.
Кроме того, Симмонс спросил Путина о том, может ли он помочь матери американского солдата узнать о судьбе сына, пропавшего в Сирии 12 лет назад. Президент РФ пообещал, что постарается помочь и задаст свергнутому сирийскому президенту Башару Асаду соответствующие вопросы.
После того, как Симмонс задал вопросы, он покинул зал. На это также обратил внимание Зарубин, предположив, что журналист «опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.