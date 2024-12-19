СК раскрыл, что заставило убийцу зарезать мать четверых детей в Нижнем Тагиле. Фото

Убийца зарезал мать 4-х детей в Нижнем Тагиле из-за просьбы убавить громкость

19 декабря 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Убийцу ранее неоднократно судили (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей Молодой человек, зарезавший 24-летнюю многодетную мать на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле, совершил убийство после замечаний из-за громкого звука от телевизора, который он включил поздним вечером. Убийца отказался делать тише, что привело к ссоре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — пояснили в ведомстве. Сейчас следователи продолжают расследование. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый уже привлекался к ответственности за проникновение в чужое жилье, за что был осужден к лишению свободы. «Выйдя из мест не столь отдаленных условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, „обжегшись“ на незаконном обороте наркотиков. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Этот урок не пошел ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — пояснил полковник Горелых. Убийство произошло на глазах у старшего сына (ему восемь лет). Соседи, услышав крики, сбежались к квартире и увидели парня с ножом в руках. Тот стал отпираться и говорить, что «она все сделала сама», говорил источник агентства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Про обвиняемого известно, что он работает на «Уралвагонзаводе». С девушкой он встречался несколько лет. Летом она бросила его после того, как он во время ссоры бутылкой оставил ей шрам на лице. Парень пытался вернуть ее, но она была непреклонна. В августе она обратилась в суд, обвинив его в побоях. Но после отозвала заявление за примирением сторон. У них одна совместная дочь. Другие трое (двух мальчиков и девочку) от бывшего мужа. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой человек, зарезавший 24-летнюю многодетную мать на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле, совершил убийство после замечаний из-за громкого звука от телевизора, который он включил поздним вечером. Убийца отказался делать тише, что привело к ссоре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — пояснили в ведомстве. Сейчас следователи продолжают расследование. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый уже привлекался к ответственности за проникновение в чужое жилье, за что был осужден к лишению свободы. «Выйдя из мест не столь отдаленных условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, „обжегшись“ на незаконном обороте наркотиков. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Этот урок не пошел ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — пояснил полковник Горелых. Убийство произошло на глазах у старшего сына (ему восемь лет). Соседи, услышав крики, сбежались к квартире и увидели парня с ножом в руках. Тот стал отпираться и говорить, что «она все сделала сама», говорил источник агентства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Про обвиняемого известно, что он работает на «Уралвагонзаводе». С девушкой он встречался несколько лет. Летом она бросила его после того, как он во время ссоры бутылкой оставил ей шрам на лице. Парень пытался вернуть ее, но она была непреклонна. В августе она обратилась в суд, обвинив его в побоях. Но после отозвала заявление за примирением сторон. У них одна совместная дочь. Другие трое (двух мальчиков и девочку) от бывшего мужа.