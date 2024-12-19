19 декабря 2024

В Тюмени ищут гида по улыбкам на зарплату 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник должен сопровождать пациентов после лечения
Сотрудник должен сопровождать пациентов после лечения Фото:

Тюменская стоматологическая клиника ищут гида по улыбкам на зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Данные о вакансии предоставили аналитики сервиса hh.ru.

«Сеть стоматологических клиник открыла вакансию гида по улыбкам с зарплатой от 70 до 300 тысяч рублей. Менеджер отдела заботы будет консультировать пациентов по услугам клиники и сопровождать их в течение всего курса лечения», — рассказали аналитики.

На должность рассматривают позитивных и жизнерадостных кандидатов, легко идущих на контакт с пациентами. Работодатель обещает соискателю и его семье скидки на услуги стоматологии.

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Тюменская стоматологическая клиника ищут гида по улыбкам на зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Данные о вакансии предоставили аналитики сервиса hh.ru. «Сеть стоматологических клиник открыла вакансию гида по улыбкам с зарплатой от 70 до 300 тысяч рублей. Менеджер отдела заботы будет консультировать пациентов по услугам клиники и сопровождать их в течение всего курса лечения», — рассказали аналитики. На должность рассматривают позитивных и жизнерадостных кандидатов, легко идущих на контакт с пациентами. Работодатель обещает соискателю и его семье скидки на услуги стоматологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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