В Тюмени ищут гида по улыбкам на зарплату 300 тысяч рублей

Сотрудник должен сопровождать пациентов после лечения
Тюменская стоматологическая клиника ищут гида по улыбкам на зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Данные о вакансии предоставили аналитики сервиса hh.ru.
«Сеть стоматологических клиник открыла вакансию гида по улыбкам с зарплатой от 70 до 300 тысяч рублей. Менеджер отдела заботы будет консультировать пациентов по услугам клиники и сопровождать их в течение всего курса лечения», — рассказали аналитики.
На должность рассматривают позитивных и жизнерадостных кандидатов, легко идущих на контакт с пациентами. Работодатель обещает соискателю и его семье скидки на услуги стоматологии.
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