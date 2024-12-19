Сгоревший свердловский поселок, жители которого жаловались Куйвашеву, передали другому мэру

Депутаты свердловского заксобрания одобрили передачу поселка Таежного (население — 120 человек), который серьезно пострадал во время лесных пожаров весной 2023 года, от Махнево Алапаевского района Верхотурскому городскому округу. Решение, которое должно упростить логистику и сделать управление территорией эффективнее, приняли на заседании заксобрания днем 20 декабря, передает корреспондент URA.RU.
«Так как поселок Таежный со всех сторон находится в окружении Верхотурского ГО, его передача этому округу приведет к оптимизации управления и будет способствовать эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, противопожарной безопасности, улучшения качества жизни...» — представил проект закона председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Зубарев. Также он отметил, что планом мероприятий предусмотрены продление автобусных маршрутов до Таежного, возможность обслуживаться в больницах и отделах соцполитики Алапаевского района, как привыкли жители, установка нового модульного здания Дома культуры.
Как ранее сообщало URA.RU, это решение властей понравилось не всем жителям Таежного. Они даже писали письмо губернатору Евгению Куйвашеву, беспокоясь, что изменение границ поселка не лучшим образом скажется на качестве жизни.
Бывший мэр Верхотурья, а ныне председатель местной думы Алексей Лиханов, также присутствовавший на заседании заксо, пояснил URA.RU, что у местных жителей были конкретные опасения — например, по закрытию фельдшерско-акушерского пункта. «Этот и ряд других вопросов мы решили, было совещание под руководством замгубернатора Алексея Шмыкова. Убедили, что территорию не бросим, конкретные решения проработали», — поделился он. К слову, когда Таежный начал гореть, именно Лиханов первым приехал туда, а не глава Махнево — потому что ближе. Инициатором изменений был губернатор Куйвашев.
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