19 декабря 2024

Роспотребнадзор выступил с заявлением из-за массового отравления в больнице Екатеринбурга

РПН: 11 детей заразились острой кишечной инфекцией в больнице Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, анализы, обработка, проведение анализов
Санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья и воды (архивное фото) Фото:

Сотрудники Роспотребнадзора выявили у 11 отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга острую кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре и пищеблоке», — следует из сообщения.

В рамках расследования санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей. Больнице выдано предписание о проведении усиленных санитарно-профилактических мероприятий.

Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех отравившихся изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.

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Сотрудники Роспотребнадзора выявили у 11 отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга острую кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре и пищеблоке», — следует из сообщения. В рамках расследования санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей. Больнице выдано предписание о проведении усиленных санитарно-профилактических мероприятий. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех отравившихся изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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