Роспотребнадзор выступил с заявлением из-за массового отравления в больнице Екатеринбурга

РПН: 11 детей заразились острой кишечной инфекцией в больнице Екатеринбурга

20 декабря 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья и воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Роспотребнадзора выявили у 11 отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга острую кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре и пищеблоке», — следует из сообщения. В рамках расследования санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей. Больнице выдано предписание о проведении усиленных санитарно-профилактических мероприятий. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех отравившихся изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Роспотребнадзора выявили у 11 отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга острую кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре и пищеблоке», — следует из сообщения. В рамках расследования санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей. Больнице выдано предписание о проведении усиленных санитарно-профилактических мероприятий. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех отравившихся изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.