Роспотребнадзор выступил с заявлением из-за массового отравления в больнице Екатеринбурга

Сотрудники Роспотребнадзора выявили у 11 отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга острую кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре и пищеблоке», — следует из сообщения.
В рамках расследования санврачи отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей. Больнице выдано предписание о проведении усиленных санитарно-профилактических мероприятий.
Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех отравившихся изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.
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