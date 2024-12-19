Мужчину с кровавым секретом 2011 года задержали в Курганской области

Жителя поселка Юргамыш в Курганской области, обвиненного в убийстве девушки в 2011 году, арестовали и взяли под стражу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России. Преступление было совершено более десяти лет назад, однако только сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России житель поселка Юргамыш Курганской области обвиняется в убийстве сожительницы, совершенном в 2011 году», — сообщает СК России. Эти данные позволили значительно продвинуться в раскрытии дела.
В августе 2011 года мать погибшей девушки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери. В ходе расследования внимание правоохранителей привлек сожитель пропавшей, с которым у девушки были конфликты.
Тело девушки было найдено закопанным в лесу, но установить обстоятельства ее смерти тогда не удалось. В этом году следователи вернулись к делу и провели эксгумацию тела, установив, что смерть носила насильственный характер. Также был допрошен свидетель, предоставивший важную информацию.
В результате работы следственно-оперативной группы в декабре был задержан подозреваемый, житель Юргамыша 1975 года рождения. Предварительное следствие установило, что после ссоры в ночь на 22 августа 2011 года подозреваемый избил сожительницу, вывез и закопал ее тело. Чтобы снять с себя подозрения, он отправлял матери потерпевшей сообщения с похищенного телефона. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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