Как будут работать автобусы в Тюмени во время новогодних праздников

В Тюмени автобусы во время новогодних праздников будут работать по графику выходных дней. Об этом сообщили в городской администрации. А с 1 по 3 января увеличится время ожидания рейсов.
«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период новогодних праздничных дней городской пассажирский транспорт города Тюмени 28 декабря 2024 года будет работать по графикам будних дней. 30 и 31 декабря — по графикам воскресных дней, с 1 по 3 января 2025 года — по графикам воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов», — рассказали в мэрии.
С 4 по 8 января также автобусы будут ходить по графикам выходных. Вся информация о движении автобусов опубликована в приложении «Тюменский транспорт» или на сайте «Тюменьгортранс».
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