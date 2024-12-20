Как будут работать автобусы в Тюмени во время новогодних праздников

Тюменцам во время новогодних праздников придется дольше обычного ждать автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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А с 1 по 3 января увеличится время ожидания рейсов
А с 1 по 3 января увеличится время ожидания рейсов Фото:

В Тюмени автобусы во время новогодних праздников будут работать по графику выходных дней. Об этом сообщили в городской администрации. А с 1 по 3 января увеличится время ожидания рейсов.

«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период новогодних праздничных дней городской пассажирский транспорт города Тюмени 28 декабря 2024 года будет работать по графикам будних дней. 30 и 31 декабря — по графикам воскресных дней, с 1 по 3 января 2025 года — по графикам воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов», — рассказали в мэрии.

С 4 по 8 января также автобусы будут ходить по графикам выходных. Вся информация о движении автобусов опубликована в приложении «Тюменский транспорт» или на сайте «Тюменьгортранс».

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В Тюмени автобусы во время новогодних праздников будут работать по графику выходных дней. Об этом сообщили в городской администрации. А с 1 по 3 января увеличится время ожидания рейсов. «В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период новогодних праздничных дней городской пассажирский транспорт города Тюмени 28 декабря 2024 года будет работать по графикам будних дней. 30 и 31 декабря — по графикам воскресных дней, с 1 по 3 января 2025 года — по графикам воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов», — рассказали в мэрии. С 4 по 8 января также автобусы будут ходить по графикам выходных. Вся информация о движении автобусов опубликована в приложении «Тюменский транспорт» или на сайте «Тюменьгортранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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