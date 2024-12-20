Семья Юревичей в Челябинске договорилась с прокуратурой на 20 миллиардов рублей

Семья экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича договорилась с прокуратурой на сумму в 20 млрд рублей. Как следует из заявления адвоката бывшего главы региона, соглашение подпишут, что спасти оставшееся.
«Прокуратура согласилась заключить мировые соглашения с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко», — сообщил Трунов информагентству «74.ru». Заявление юрист сделал после заседания в Центральном районном суде Челябинска. Рассмотрение дела отложено до 22 января.
Оксана является первой женой Юревича. Подоляко — сын бывшего учредителя УК «Агромакфа» Юлии Ивановой. Трунов добавил, что ответчики готовы пойти на сделку, чтобы не забирали ничего сверх того, что уже арестовано на их счетах. За время владения «Макфой» в течение 20 лет предприниматели заработали от пяти до семи миллиардов рублей.
Адвокат отметил, что прокуратура не проявила оптимизма относительно мирового соглашения с остальными ответчиками. В течение долгих лет члены семьи Юревича активно участвовали в экономической жизни региона, в том числе возвращая значительные суммы в агрохолдинг в форме займов.
Национализация активов компании «Макфы» началась в марте по иску Генпрокуратуры России. Надзорное ведомство добилось через суд ареста имущества, в результате 8 мая собственность была передана государству. Ответчики не согласились и обратились в суд, который их не поддержал, отклонив претензии.
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