Абхазия экстренно обратилась к России с жизнено важной просьбой

На фоне острого энергетического кризиса, с которым столкнулась Абхазия, республика просит от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. С просьбой обратился исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.
«Своими силами мы не справимся [с кризисом]. <...> Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», — говорится в обращении Гунба.
С начала ноября текущего года Абхазия начала закупать электроэнергию у России, чтобы компенсировать дефицит мощностей, вызванный пониженными уровнями воды в резервуарах плотины ИнгурГЭС. Это привело к введению ограничений на подачу электричества, включая четырехчасовые перерывы в электроснабжении.
С 11 декабря ситуация ухудшилась, и днем электроэнергия стала подаваться всего на три часа. Это вынудило многие предприятия и учреждения перейти на использование генераторов.
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