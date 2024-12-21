Абхазия экстренно обратилась к России с жизнено важной просьбой

Абхазия просит у России гуманитарную поставку электричества
© Служба новостей «URA.RU»
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И.О. президента Абхазии Бадра Гунба просит у России электричество
И.О. президента Абхазии Бадра Гунба просит у России электричество Фото:

На фоне острого энергетического кризиса, с которым столкнулась Абхазия, республика просит от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. С просьбой обратился исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.

«Своими силами мы не справимся [с кризисом]. <...> Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», — говорится в обращении Гунба.

С начала ноября текущего года Абхазия начала закупать электроэнергию у России, чтобы компенсировать дефицит мощностей, вызванный пониженными уровнями воды в резервуарах плотины ИнгурГЭС. Это привело к введению ограничений на подачу электричества, включая четырехчасовые перерывы в электроснабжении.

С 11 декабря ситуация ухудшилась, и днем электроэнергия стала подаваться всего на три часа. Это вынудило многие предприятия и учреждения перейти на использование генераторов.

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На фоне острого энергетического кризиса, с которым столкнулась Абхазия, республика просит от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. С просьбой обратился исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. «Своими силами мы не справимся [с кризисом]. <...> Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», — говорится в обращении Гунба. С начала ноября текущего года Абхазия начала закупать электроэнергию у России, чтобы компенсировать дефицит мощностей, вызванный пониженными уровнями воды в резервуарах плотины ИнгурГЭС. Это привело к введению ограничений на подачу электричества, включая четырехчасовые перерывы в электроснабжении. С 11 декабря ситуация ухудшилась, и днем электроэнергия стала подаваться всего на три часа. Это вынудило многие предприятия и учреждения перейти на использование генераторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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