Новые власти Сирии выбрали ответственного за связи с другими странами

Новым министром иностранных дел во временном правительстве Сирии назначен Асаад Хасан аш-Шибани. Решение приняла сирийская вооруженая оппозиция.
«Генеральное командование объявляет о назначении Асаада Хасана аш-Шибани главой министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — говорится в сообщении. Текст приводит Waradana.
В начале декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент страны Башар Асад, правящий в стране с 2000 года, экстренно прилетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Семья Асада правила в регионе с 1970 года. На фоне событий Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим.
После свержения власти исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Ожидается, что временное правительство будет работать до марта 2025 года.
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