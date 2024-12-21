Новые власти Сирии выбрали ответственного за связи с другими странами

Новые власти Сирии назначили нового главу МИДа
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В Сирии назначили главу МИДа
В Сирии назначили главу МИДа Фото:

Новым министром иностранных дел во временном правительстве Сирии назначен Асаад Хасан аш-Шибани. Решение приняла сирийская вооруженая оппозиция. 

«Генеральное командование объявляет о назначении Асаада Хасана аш-Шибани главой министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — говорится в сообщении. Текст приводит Waradana.

В начале декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент страны Башар Асад, правящий в стране с 2000 года, экстренно прилетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Семья Асада правила в регионе с 1970 года. На фоне событий Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим.

После свержения власти исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Ожидается, что временное правительство будет работать до марта 2025 года. 

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Новым министром иностранных дел во временном правительстве Сирии назначен Асаад Хасан аш-Шибани. Решение приняла сирийская вооруженая оппозиция.  «Генеральное командование объявляет о назначении Асаада Хасана аш-Шибани главой министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — говорится в сообщении. Текст приводит Waradana. В начале декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент страны Башар Асад, правящий в стране с 2000 года, экстренно прилетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Семья Асада правила в регионе с 1970 года. На фоне событий Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. После свержения власти исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Ожидается, что временное правительство будет работать до марта 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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