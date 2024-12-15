Новые власти Сирии сообщили об отводе сотен российских военных из Дамаска

В последние дни Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. Действия были скоординированы с новым руководством страны. Об этом сообщил представитель сирийской оппозиции.
«Россия в последние дни вывела не менее 400 военных из района Дамаска. Их перебросили на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии», — пишет РБК со ссылкой на интервью члена политбюро пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Камаля Лабабиди*, которое он дал Financial Times (FT).
Собеседник издания указал, что речь идет о военнослужащих, ранее дислоцированных в штабе Четвертой дивизии Сирийской армии в Кудсайе, предместье Дамаска. По его словам, также произошла переброска военных, задействованных в охране российского посольства в Дамаске.
Лабабиди дополнительно сообщил FT о переговорах по эвакуации значительного числа российских военных из различных регионов страны. Он уточнил, что обсуждение условий безопасной переброски войск состоялось на минувшей неделе в отеле Four Seasons в Дамаске, который служит штаб-квартирой для повстанцев.
Согласно словам Лабабиди, колонна российских военных покинула Дамаск и по суше отправилась к авиабазе Хмеймим, расположенной на северо-западе Сирии. По информации из Financial Times, колонна включала в себя бронетехнику, тракторы, топливозаправщики, другую специализированную технику и мобильные медицинские единицы.
Как ранее писало URA.RU, в Сирии останутся две главные военные российские базы. Сама же сирийская оппозиция планирует почти полностью отменить обязательный призыв в армию. Об этом пишет RT.
* Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России)
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