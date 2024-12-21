Песков пожелал Абхазии процветания в ответ на просьбу помочь с электричеством

Российская сторона пожелала Абхазии процветания, когда та попросила о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва ответит, когда просьба поступит.
«Россия желает Абхазии стабильности и процветания. Когда поступит просьба о поставке электроэнергии, ответ будет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
В условиях глубокого энергетического кризиса, с которым столкнулась Абхазия, республика обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи в форме поставок электроэнергии. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба выразил надежду на поддержку со стороны стратегического партнера.
С начала ноября 2024 года Абхазия вынуждена закупать электроэнергию у России в большем объеме для компенсации дефицита мощности, вызванного низким уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС. Это привело к введению временных ограничений на подачу электричества, включая четырехчасовые отключения. Правительство Абхазии указывает, что значительная часть финансов тратится на оплату электроэнергии, поступающей из РФ. Поставки осуществляются по коммерческим тарифам после того, как Абхазия отказалась от подписания инвестиционного соглашения.
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