21 декабря 2024

Курганский диетолог Половникова раскрыла секрет правильного питания в праздники

Курганский диетолог Половникова: мясо и овощи в праздники дают энергию организму
© Служба новостей «URA.RU»
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В праздники лучше кушать небольшие порции
В праздники лучше кушать небольшие порции Фото:

Наступает пора новогодних праздников, когда люди радуют себя обильной и вкусной едой. За праздничным столом кушать надо не спеша, небольшими порциями, отдавая предпочтение легким овощным салатам и белковой пище. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог депздрава Курганской области Оксана Половникова.

«За столом ешьте медленно, маленькими порциями. Избегайте мучного и жирного, кушайте белковую пищу и овощи», — пояснила Половникова. Ее советы опубликованы в telegram-канале регионального депздрава.

По словам диетолога, в праздники за столом можно больше общаться и не стоит переедать. Радовать себя надо фруктами и веселыми играми на свежем воздухе, понимая, что алкоголь принесет вред и похмелье, отметила Половникова.

Важно питаться сбалансировано, соблюдать режим и не пропускать завтраки. Это будет полезнее любых «разгрузочных дней», подчеркнул диетолог.

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Наступает пора новогодних праздников, когда люди радуют себя обильной и вкусной едой. За праздничным столом кушать надо не спеша, небольшими порциями, отдавая предпочтение легким овощным салатам и белковой пище. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог депздрава Курганской области Оксана Половникова. «За столом ешьте медленно, маленькими порциями. Избегайте мучного и жирного, кушайте белковую пищу и овощи», — пояснила Половникова. Ее советы опубликованы в telegram-канале регионального депздрава. По словам диетолога, в праздники за столом можно больше общаться и не стоит переедать. Радовать себя надо фруктами и веселыми играми на свежем воздухе, понимая, что алкоголь принесет вред и похмелье, отметила Половникова. Важно питаться сбалансировано, соблюдать режим и не пропускать завтраки. Это будет полезнее любых «разгрузочных дней», подчеркнул диетолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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