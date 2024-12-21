Курганский диетолог Половникова раскрыла секрет правильного питания в праздники

Наступает пора новогодних праздников, когда люди радуют себя обильной и вкусной едой. За праздничным столом кушать надо не спеша, небольшими порциями, отдавая предпочтение легким овощным салатам и белковой пище. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог депздрава Курганской области Оксана Половникова.
«За столом ешьте медленно, маленькими порциями. Избегайте мучного и жирного, кушайте белковую пищу и овощи», — пояснила Половникова. Ее советы опубликованы в telegram-канале регионального депздрава.
По словам диетолога, в праздники за столом можно больше общаться и не стоит переедать. Радовать себя надо фруктами и веселыми играми на свежем воздухе, понимая, что алкоголь принесет вред и похмелье, отметила Половникова.
Важно питаться сбалансировано, соблюдать режим и не пропускать завтраки. Это будет полезнее любых «разгрузочных дней», подчеркнул диетолог.
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