Учитель английского языка предприняла попытку поджога отделения полиции во Владимирской области, действуя по указаниям, полученным от мошенников из Украины. Об этом сообщают очевидцы.
«Женщина пару часов назад подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской в Петушках и бросила коктейль Молотова, ее задержали на месте», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина преподает английский язык в местной школе.
Поджигательница призналась, что стала жертвой украинских телефонных аферистов. По ее словам, сначала они обманным путем заставили перевести 1,5 миллиона на «безопасные счета». Впоследствии ей предложили возможность вернуть средства, но для этого она должна была совершить поджог. Сотрудники полиции самостоятельно ликвидировала возникший пожар. Никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
Ранее, 21 декабря, в Подмосковье произошли три инцидента поджога в публичных местах. Сообщается, что за действиями преступников в первых двух случаях стояли спецслужбы Украины. В Санкт-Петербурге в тот же день были задержаны две пенсионерки, попытавшиеся поджечь автомобиль полиции. Их преступление было вызвано манипуляциями украинских телефонных мошенников.
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