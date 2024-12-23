Сотрудник скандального СИЗО-1, где был захват заложников, за деньги водил женщин в мужские камеры

Сотрудника СИЗО-1 в Ростове обвинили в проведении женщин в мужские камеры
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В СИЗО-1 задержали сотрудника за проведение женщин в мужские камеры
В СИЗО-1 задержали сотрудника за проведение женщин в мужские камеры Фото:

Сотрудник ростовского СИЗО-1 был задержан по обвинению в проведении женщин в мужские камеры за денежное вознаграждение. По данным следствия, 29-летний Александр С . регулярно организовывал встречи для заключенного Артура Г.

«Александр за деньги водил дам из женского блока в мужские камеры, получая за каждую подобную службу около 100 тысяч рублей», — передает Life. Кроме того, Александр подозревается в продаже мобильных телефонов и сим-карт внутри тюремного блока.

Друзья Александра уже начали собирать средства на адвоката. Артур Г., который считал себя приближенным к «ворам в законе» и имел авторитет среди сокамерников, был переведен в Новочеркасск.

16 июня в этом же СИЗО произошел захват заложников. Сообщалось, что преступники выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже в отношении начальника учреждения Андрея Мусаева была начата проверка, в ходе которой оценили условия содержания арестантов.

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Сотрудник ростовского СИЗО-1 был задержан по обвинению в проведении женщин в мужские камеры за денежное вознаграждение. По данным следствия, 29-летний Александр С . регулярно организовывал встречи для заключенного Артура Г. «Александр за деньги водил дам из женского блока в мужские камеры, получая за каждую подобную службу около 100 тысяч рублей», — передает Life. Кроме того, Александр подозревается в продаже мобильных телефонов и сим-карт внутри тюремного блока. Друзья Александра уже начали собирать средства на адвоката. Артур Г., который считал себя приближенным к «ворам в законе» и имел авторитет среди сокамерников, был переведен в Новочеркасск. 16 июня в этом же СИЗО произошел захват заложников. Сообщалось, что преступники выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже в отношении начальника учреждения Андрея Мусаева была начата проверка, в ходе которой оценили условия содержания арестантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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