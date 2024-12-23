Сотрудник скандального СИЗО-1, где был захват заложников, за деньги водил женщин в мужские камеры

Сотрудник ростовского СИЗО-1 был задержан по обвинению в проведении женщин в мужские камеры за денежное вознаграждение. По данным следствия, 29-летний Александр С . регулярно организовывал встречи для заключенного Артура Г.
«Александр за деньги водил дам из женского блока в мужские камеры, получая за каждую подобную службу около 100 тысяч рублей», — передает Life. Кроме того, Александр подозревается в продаже мобильных телефонов и сим-карт внутри тюремного блока.
Друзья Александра уже начали собирать средства на адвоката. Артур Г., который считал себя приближенным к «ворам в законе» и имел авторитет среди сокамерников, был переведен в Новочеркасск.
16 июня в этом же СИЗО произошел захват заложников. Сообщалось, что преступники выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже в отношении начальника учреждения Андрея Мусаева была начата проверка, в ходе которой оценили условия содержания арестантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.