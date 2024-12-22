Чумаков сидит в жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд»
Певец Алексей Чумаков во время шоу «Ярче звезд» признался Тюмени в любви и передал «Привет». Эфир вышел на телеканале ТНТ. Артист около шести лет жил в областной столице.
«Я жил шесть лет в потрясающем городе Тюмень. Тюмень, передаю вам „Привет“, люблю вас. Это город моей юности», — рассказал артист в эфире вокально-пародийного шоу.
Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В Тюмени он учился на вокальном отделении в колледже искусств.
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