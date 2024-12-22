22 декабря 2024

Певец Алексей Чумаков на федеральном канале признался Тюмени в любви. Видео

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Чумаков сидит в жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд»
Чумаков сидит в жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд» Фото:

Певец Алексей Чумаков во время шоу «Ярче звезд» признался Тюмени в любви и передал «Привет». Эфир вышел на телеканале ТНТ. Артист около шести лет жил в областной столице. 

«Я жил шесть лет в потрясающем городе Тюмень. Тюмень, передаю вам „Привет“, люблю вас. Это город моей юности», — рассказал артист в эфире вокально-пародийного шоу.

Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В Тюмени он учился на вокальном отделении в колледже искусств.

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Певец Алексей Чумаков во время шоу «Ярче звезд» признался Тюмени в любви и передал «Привет». Эфир вышел на телеканале ТНТ. Артист около шести лет жил в областной столице.  «Я жил шесть лет в потрясающем городе Тюмень. Тюмень, передаю вам „Привет“, люблю вас. Это город моей юности», — рассказал артист в эфире вокально-пародийного шоу. Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В Тюмени он учился на вокальном отделении в колледже искусств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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