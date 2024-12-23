Бывший гендиректор челябинского оборонного завода Нестеров уходит на СВО

23 декабря 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Александр Нестеров подписал контракт с Минобороны РФ Фото: Анна Холмова © URA.RU Бывший гендиректор АО «Полет» (Челябинск) Александр Нестеров, обвиняемый в превышении должностных полномочий, уходит на СВО. По словам источника в судебной системе, его дело уже выделили в отдельное производство и приостановили. «Суд учел факт, что Нестеров подписывает военный контракт с последующей отправкой в зону СВО. Его дело было выделено в отдельное производство и приостановлено на неопределенный период», — рассказал URA.RU источник. Вместе с Нестеровым под следствием находится его бывший заместитель Андрей Белимов. Но из-за выделения дела в отдельное производство судить их будут по отдельности. При этом после участия в СВО с Нестерова могут снять обвинения. Тогда отвечать за все придется Белимову. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривается дело бывших топ-менеджеров оборонного предприятия. Там сообщили, что следующее заседание назначено на 17 февраля 2025 года. Другой информации нет. Новость по теме Силовики задержали бывшего гендиректора челябинского оборонного завода Нестеров и Белимов были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2023 года. Из обвинили в превышении должностных полномочий. Согласно обвинению, они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению гособоронзаказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. При этом по словам адвокатов мужчин, уже после возбуждения уголовного дела были обнаружены результаты опытно-конструкторских работ по всем контрактам. То есть, все оборудование, за которое «взяли» Нестерова и Белимова, находится на предприятии и выполняет свои функции. Бывшие топ-менеджеры провели в СИЗО год. После были отпущены под домашний арест. Но насладиться относительной свободой не успели — в апелляции решение было оспорено, Нестеров и Белимов вернулись за решетку. При этом своей вины они не признают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший гендиректор АО «Полет» (Челябинск) Александр Нестеров, обвиняемый в превышении должностных полномочий, уходит на СВО. По словам источника в судебной системе, его дело уже выделили в отдельное производство и приостановили. «Суд учел факт, что Нестеров подписывает военный контракт с последующей отправкой в зону СВО. Его дело было выделено в отдельное производство и приостановлено на неопределенный период», — рассказал URA.RU источник. Вместе с Нестеровым под следствием находится его бывший заместитель Андрей Белимов. Но из-за выделения дела в отдельное производство судить их будут по отдельности. При этом после участия в СВО с Нестерова могут снять обвинения. Тогда отвечать за все придется Белимову. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривается дело бывших топ-менеджеров оборонного предприятия. Там сообщили, что следующее заседание назначено на 17 февраля 2025 года. Другой информации нет. Нестеров и Белимов были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2023 года. Из обвинили в превышении должностных полномочий. Согласно обвинению, они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению гособоронзаказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. При этом по словам адвокатов мужчин, уже после возбуждения уголовного дела были обнаружены результаты опытно-конструкторских работ по всем контрактам. То есть, все оборудование, за которое «взяли» Нестерова и Белимова, находится на предприятии и выполняет свои функции. Бывшие топ-менеджеры провели в СИЗО год. После были отпущены под домашний арест. Но насладиться относительной свободой не успели — в апелляции решение было оспорено, Нестеров и Белимов вернулись за решетку. При этом своей вины они не признают.