Курганцы начали скупать лотерейные билеты после выигрыша семьи из Тюмени

Жители Курганской области за уходящий год выиграли почти 169 млн рублей в лотерею, что на 37 млн рублей больше, чем в прошлом году. Однако крупных выигрышей в сумме более миллиона рублей было всего два. Активнее курганцы скупали билеты в январе, вдохновившись удачей семьи из Тюмени, выигравшей миллиард, рассказали URA.RU в пресс-службе государственных лотерей «Столото».
«С января по 18 декабря 2024 года общая сумма выигрышей победителей лотерей из Курганской области составила 169 087 180 рублей. В регионе было куплено 736 076 билетов, которые впоследствии стали выигрышными для своих обладателей. За этот период три курганца выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. А два жителя региона стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании.
Электромонтер стал миллионером
В октябре 2024 года электромонтер Денис Клещёв выиграл три миллиона рублей в «Большое Спортлото». О победе мужчина узнал из СМС-уведомления от компании. Победитель рассказал, что отметил в билете дни рождения дочерей, жены и свой. В Москве победитель поведал о примете: «За месяц до выигрыша у нас в ванной завёлся жирненький паучок. Мы его оберегали. Ведь это народная примета на счастье». Выигрыш мужчина решил потратить на погашение ипотеки на квартиру, которую купил для дочери.
Победители крупных выигрышей
В январе в «Русское лото» житель Курганской области выиграл 1 000 000 рублей. Выигрыш оформлен. Победитель отправил документы почтой. Второй крупный выигрыш был у земляка в сумме 735 000 рублей. Подробной информации о победителе нет, документы он направил почтой. Для сравнения в 2023 году двое жителей Курганской области выиграли в лотерею по одному миллиону рублей. Еще одному курганцу тогда повезло на 10 миллионов рублей.
Предновогодний ажиотаж
Жители Курганской области в 2024 году в среднем приобретали по 236 235 билетов ежемесячно, суммарно в онлайн и в офлайн формате. После Нового года в регионе было продано 295 202 билета (78% онлайн и 22% офлайн), что в 1,2 раза выше среднего приобретения в месяц. Такой интерес к гослотереям в январе в Курганской области объясняется тем, что в этом году в новогоднем розыгрыше «Русского лото» миллиард рублей выиграли жители соседнего региона — семья Семеновых из Тюмени. По традиции в декабре ожидается увеличение продаж лотерейных билетов на праздничный тираж «Новогодний миллиард» от «Русского лото». В последние годы курганцы стали выбирать лотерейные билеты для подарка друзьям.
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