Курганцы стали миллионерами после покупки лотерейных билетов

В 2023 году курганцы купили почти 500 тысяч лотерейных билетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое жителей Курганской области в 2023 году выиграли в лотерею по 1 млн рублей. Еще одному курганцу повезло на 10 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«В 2023 году в Курганской области было три крупных выигрыша в лотерею. В „Жилищной лотерее“ выигрыш составил 10 000 166 рублей, выигрышный билет „Русское лото“ — 1 007 000 рублей. 10 ноября в „Жилищной лотерее“ выигрыш составил 1 000 180 рублей», — сообщили в компании.

Победителем моментальной лотереи «Русское лото» стал водитель из Кургана Александр Пестерев. Счастливый билет от купил в одном из ТЦ города. В компании отметили, что чаще всего победители из Курганской области тратят деньги на отдых, покрытие кредитов, обустройство жилья и благотворительность.

С января по ноябрь 2023 года общий выигрыш победителей из Курганской области составил больше 132 млн рублей. В регионе было куплено 498 493 билетов, которые впоследствии стали выигрышными. По данным с 2019 по 2023 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами после новогоднего тиража. А совокупный выигрыш всех участников Курганской области в розыгрышах «Новогодний миллиард» за пять лет составил больше 30 млн рублей.