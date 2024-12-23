Китайские мандарины не смогли провезти через Курганскую область. Фото

24 декабря 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Через курганскую границу не пропустили партию китайских мандаринов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На границе Курганской области остановили автомобиль, который вез партию китайских мандаринов. Специалисты заметили отсутствие маркировки на продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «При досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в г. Омск и перевозил 18 тонн мандаринов китайского происхождения, установлено, что растительная продукция перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре продукции установлено, что на большей части груза отсутствовала маркировка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что на перевозчика составили административный протокол. Также было выдано предписание. Транспорт с китайскими мандаринами вернули в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что на границе России и Казахстана в пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) был остановлен автомобиль, перевозивший 20 тонн винограда из Киргизии. Растительная продукция перемещалась с серьезными нарушениями фитосанитарных требований, что представляет высокий риск. Китайские мандарины не пропустили через курганскую границу Фото: Уральское управление Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На границе Курганской области остановили автомобиль, который вез партию китайских мандаринов. Специалисты заметили отсутствие маркировки на продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «При досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в г. Омск и перевозил 18 тонн мандаринов китайского происхождения, установлено, что растительная продукция перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре продукции установлено, что на большей части груза отсутствовала маркировка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что на перевозчика составили административный протокол. Также было выдано предписание. Транспорт с китайскими мандаринами вернули в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что на границе России и Казахстана в пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) был остановлен автомобиль, перевозивший 20 тонн винограда из Киргизии. Растительная продукция перемещалась с серьезными нарушениями фитосанитарных требований, что представляет высокий риск.