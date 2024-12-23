23 декабря 2024

Китайские мандарины не смогли провезти через Курганскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины, новый год
Через курганскую границу не пропустили партию китайских мандаринов Фото:

На границе Курганской области остановили автомобиль, который вез партию китайских мандаринов. Специалисты заметили отсутствие маркировки на продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.

«При досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в г. Омск и перевозил 18 тонн мандаринов китайского происхождения, установлено, что растительная продукция перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре продукции установлено, что на большей части груза отсутствовала маркировка», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что на перевозчика составили административный протокол. Также было выдано предписание. Транспорт с китайскими мандаринами вернули в Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что на границе России и Казахстана в пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) был остановлен автомобиль, перевозивший 20 тонн винограда из Киргизии. Растительная продукция перемещалась с серьезными нарушениями фитосанитарных требований, что представляет высокий риск.

Китайские мандарины не пропустили через курганскую границу
Китайские мандарины не пропустили через курганскую границу
Фото:

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На границе Курганской области остановили автомобиль, который вез партию китайских мандаринов. Специалисты заметили отсутствие маркировки на продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «При досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в г. Омск и перевозил 18 тонн мандаринов китайского происхождения, установлено, что растительная продукция перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре продукции установлено, что на большей части груза отсутствовала маркировка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что на перевозчика составили административный протокол. Также было выдано предписание. Транспорт с китайскими мандаринами вернули в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что на границе России и Казахстана в пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) был остановлен автомобиль, перевозивший 20 тонн винограда из Киргизии. Растительная продукция перемещалась с серьезными нарушениями фитосанитарных требований, что представляет высокий риск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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