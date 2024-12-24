В деле о взятке свердловского экс-мэра замешан статусный азербайджанец

Посредником, по версии следствия, передавшим крупную взятку сотруднику свердловского УФСБ от экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, является статусный азербайджанский общественник Видади Мустафаев. Об этом URA.RU сообщил источник. Сам Мустафаев не подтвердил, но и не опроверг информацию.
«Мустафаев присутствовал при встрече Зашляпина с сотрудником УФСБ в кафе. При нем они договорились, что чиновник передаст оперативнику 10 миллионов рублей за то, чтобы замять уголовное дело, которое тогда расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской администрации. Позже именно Мустафаев передал от Зашляпина эфэсбэшнику часть обговоренной суммы — шесть миллионов», — объяснил собеседник агентства.
Мустафаев отказался ответить корреспонденту, передавал ли он деньги сотруднику ФСБ. «Обвинение мне не предъявили», — кратко пояснил он. Ранее в рамках дела о взятке был задержан экс-мэр Среднеуральска, депутат местной думы Андрей Зашляпин. Все, что известно о бывшем чиновнике, в материале URA.RU.
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