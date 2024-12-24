24 декабря 2024

Тюменских властей обязали расселить аварийный дом раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцов планировали отселить до 2030 года
Жильцов планировали отселить до 2030 года Фото:

В Тюмени администрацию города прокуратура обязала раньше срока расселить аварийный дом №45 на улице Максима Горького. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. Жильцов планировали отселить до 2030 года.

«Учитывая аварийное состояние дома, за этот период могут произойти необратимые последствия как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В этой связи установленный срок отселения граждан является чрезвычайно длительным. Прокуратура города в судебном порядке обязала муниципалитет установить новый разумный срок отселения жильцов», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что аварийный дом на улице Индустриальная, 47 расселят до конца 2025 года. Жильцы жаловались на затопленный подвал и разрушенные несущие стены.

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В Тюмени администрацию города прокуратура обязала раньше срока расселить аварийный дом №45 на улице Максима Горького. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. Жильцов планировали отселить до 2030 года. «Учитывая аварийное состояние дома, за этот период могут произойти необратимые последствия как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В этой связи установленный срок отселения граждан является чрезвычайно длительным. Прокуратура города в судебном порядке обязала муниципалитет установить новый разумный срок отселения жильцов», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало, что аварийный дом на улице Индустриальная, 47 расселят до конца 2025 года. Жильцы жаловались на затопленный подвал и разрушенные несущие стены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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