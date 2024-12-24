В Новом Уренгое мужчина изнасиловал участницу застолья

Мужчина изнасиловал участницу застолья
В Новом Уренгое мужчина изнасиловал одну из участниц застолья. Преступник проведет ччетыре года в колонии строгого режима, сообщает следком Ямала.
«По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в сентябре 2024 года ранее неоднократно судимый мужчина, распивая спиртное в компании местных жителей, с применением насилия совершил изнасилование одной из участниц застолья», — сообщает управление в Telegram. Приговор — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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