24 декабря 2024

В Новом Уренгое мужчина изнасиловал участницу застолья

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Ресторан "Гады". Екатеринбург, вино, застолье, бокал, алкоголь
Мужчина изнасиловал участницу застолья Фото:

В Новом Уренгое мужчина изнасиловал одну из участниц застолья. Преступник проведет ччетыре года в колонии строгого режима, сообщает следком Ямала.

«По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в сентябре 2024 года ранее неоднократно судимый мужчина, распивая спиртное в компании местных жителей, с применением насилия совершил изнасилование одной из участниц застолья», — сообщает управление в Telegram. Приговор — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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В Новом Уренгое мужчина изнасиловал одну из участниц застолья. Преступник проведет ччетыре года в колонии строгого режима, сообщает следком Ямала. «По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в сентябре 2024 года ранее неоднократно судимый мужчина, распивая спиртное в компании местных жителей, с применением насилия совершил изнасилование одной из участниц застолья», — сообщает управление в Telegram. Приговор — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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