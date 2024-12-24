24 декабря 2024

Тюменский перевозчик в 30 раз увеличил число нарушений контракта с мэрией

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество нарушений выросло в три раза
Количество нарушений выросло в три раза Фото:

Тюменские перевозчики за текущий год в три раза чаще нарушили условия контрактов, чем в 2023 году. Об этом сообщили в городской администрации. По данным мэрии, больше всего нарушений выявили у ПАТП №1 — 222.

«За 11 месяцев 2024 года всеми перевозчиками было допущено 1055 нарушений, тогда как за аналогичный период 2023 года — 333. Количество нарушений АО „ТПАТП №1“ — 222, в 2023 году — 7», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова мэрии.

ПАТП №1 обслуживает около 80 маршрутов. Остальные компании работают на 6-14 маршрутах. Нарушениями контракта считается проезд остановок, включенных в схему, или грязные салоны автобусов. 

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Тюменские перевозчики за текущий год в три раза чаще нарушили условия контрактов, чем в 2023 году. Об этом сообщили в городской администрации. По данным мэрии, больше всего нарушений выявили у ПАТП №1 — 222. «За 11 месяцев 2024 года всеми перевозчиками было допущено 1055 нарушений, тогда как за аналогичный период 2023 года — 333. Количество нарушений АО „ТПАТП №1“ — 222, в 2023 году — 7», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова мэрии. ПАТП №1 обслуживает около 80 маршрутов. Остальные компании работают на 6-14 маршрутах. Нарушениями контракта считается проезд остановок, включенных в схему, или грязные салоны автобусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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