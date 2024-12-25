Спастись за 90 секунд: как выжить при крушении самолета

В Казахстане 25 декабря разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. По последним данным, на борту находилось 67 человек, из них 27 выжили. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов дал URA.RU инструкцию, как выжить, если самолет падает.
Самые безопасные места в самолете
По словам Александра Романова, в истории авиации было много случаев, когда самолет разваливался на высоте 11 километров, но один-два человека выживали. Однако многое зависит от ситуации и от того, на какую часть самолета приходится основная нагрузка при ударе. «Статистика показывает, что выживают практически только девочки или женщины», — отметил пилот.
При этом выбор места в самолете может сыграть решающую роль. «По статистике, те, кто сидят в хвостовой части судна, имеют больше шансов на выживание. Хвост обычно меньше повреждается при аварийных посадках. Кроме того, в случае удара передние кресла срываются с креплений, и пассажиры, сидящие впереди, могут травмировать тех, кто сзади. А в хвосте за счет этого происходит своеобразная амортизация». Однако эксперт подчеркнул, что все зависит от ситуации, в том числе угла падения самолета.
Подготовка перед взлетом: изучайте инструкции и выходы
Перед каждым полетом нужно внимательно изучить расположение аварийных выходов и посчитать количество рядов до ближайшего из них. Это поможет сориентироваться в условиях задымленности или плохой видимости.
«Каждый пассажир должен ознакомиться с инструкцией по безопасности, которая находится в кармашке впереди стоящего кресла. Следуйте указаниям экипажа — они обучены действовать в экстренных ситуациях, и учатся этому всю жизнь».
Ремень безопасности: пристегивайтесь правильно
Ремень безопасности — простое, но важное средство защиты. Он должен быть плотно затянут на уровне таза. «Не нужно ослаблять ремень во время полета. Это не должно приносить дискомфорт, но в случае турбулентности или удара ремень спасет от травм», — подчеркивает эксперт.
Безопасная поза при аварийной посадке
В случае аварии примите так называемую «позу эмбриона», которая минимизирует риски тяжелых травм: наклониться вперед, плотно прижав голову к коленям или к спинке впереди стоящего кресла, скрестить руки на затылке, чтобы защитить голову и шею, поставить ноги плотно на пол и немного отодвинуть их назад, чтобы избежать переломов при ударе. Также нужно убрать все колюще-режущие предметы.
«Эта поза напоминает положение ребенка при рождении. Она помогает сохранить жизненно важные органы при ударе», — объясняет Романов.
Эвакуация: действуйте быстро и по команде экипажа
После остановки самолета у пассажиров есть в среднем 90 секунд, чтобы покинуть салон, прежде чем он заполнится дымом или охватится пламенем. Однако эксперт предупреждает:
«Не бросайтесь к первому попавшемуся выходу. Экипаж анализирует ситуацию и открывает только безопасные двери. Если вы начнете эвакуацию в сторону пожара или горячего двигателя, это может закончиться трагедией».
Специалисты советуют во время эвакуации:
- Двигаться к аварийному выходу пригнувшись или ползком — у пола меньше дыма и жара.
- Не тратить время на ручную кладь — она может стоить жизни.
- Отойти на безопасное расстояние от самолета, двигаясь против ветра, чтобы избежать дыма и огня.
Кислородная маска: главное — скорость
При разгерметизации салона (если крушение происходит на большой высоте) кислородная маска выпадет автоматически. Ее нужно надеть сразу, иначе через 15-20 секунд можно потерять сознание из-за нехватки кислорода.
«Сначала наденьте маску на себя, а затем помогайте ребенку или другим пассажирам. Это правило спасает жизни», — напоминает специалист.
Одежда должна быть удобной, из натуральных тканей. Синтетика может загореться при высоких температурах, а неудобная обувь на каблуках усложнит эвакуацию. Эксперт рекомендует: «Перед взлетом и посадкой снимите обувь на высоком каблуке. Идеальный вариант — джинсы, хлопковая рубашка и кроссовки».
Паника — главный враг
Эксперт также советует не поддаваться панике, хотя признает, что сделать это сложно. «Это зависит от многих факторов, но психология у каждого своя. Есть паникеры по жизни. Здесь нужны выдержка и хладнокровие, они больше мужчинам присущи».
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