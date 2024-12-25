Главарю «Азова»* вынесли суровый приговор заочно

Суд приговорил главу «Азова»* к 24 годам колонии заочно
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Боевика приговорили к 24 годам колонии
Боевика приговорили к 24 годам колонии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор командиру нацбатальона «Азов» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Денису Прокопенко. Военного приговорили к 24 годам колонии. 

«Прокопенко обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, повреждении чужого имущества и применении запрещенных средств и методов ведения войны», — постановил суд. По совокупности преступлений, Прокопенко приговорили к 24 года колонии.

Прокопенко, известный как Редис, укрывался в 2022 году на заводе в Мариуполе вместе с другими членами «Азова». Его брали в плен, в 2023 году был освобожден. Боевика вернули на фронт.

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор командиру нацбатальона «Азов» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Денису Прокопенко. Военного приговорили к 24 годам колонии.  «Прокопенко обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, повреждении чужого имущества и применении запрещенных средств и методов ведения войны», — постановил суд. По совокупности преступлений, Прокопенко приговорили к 24 года колонии. Прокопенко, известный как Редис, укрывался в 2022 году на заводе в Мариуполе вместе с другими членами «Азова». Его брали в плен, в 2023 году был освобожден. Боевика вернули на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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