Главарю «Азова»* вынесли суровый приговор заочно

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор командиру нацбатальона «Азов» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Денису Прокопенко. Военного приговорили к 24 годам колонии.
«Прокопенко обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, повреждении чужого имущества и применении запрещенных средств и методов ведения войны», — постановил суд. По совокупности преступлений, Прокопенко приговорили к 24 года колонии.
Прокопенко, известный как Редис, укрывался в 2022 году на заводе в Мариуполе вместе с другими членами «Азова». Его брали в плен, в 2023 году был освобожден. Боевика вернули на фронт.
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