Губернатор Кондратьев оценил ситуацию с разливом мазута на черноморском побережье

Выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района затянулись, несмотря на первоначальные прогнозы. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за изменения погодных условий нефтепродукты, которые должны были остаться на дне, поднялись на поверхность и были выброшены на берега.
«Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, ситуация продолжает оставаться напряженной.
В связи с осложнением экологической ситуации было принято решение о введении краевого режима ЧС. Региональный штаб возглавит заместитель губернатора Игорь Галась. Губернатор выразил благодарность волонтерам и жителям края, которые с первых дней активно помогают в устранении последствий загрязнения.
В Керченском проливе 15 декабря произошло крушение танкера «Волгонефть 212», который находился в восьми километрах от побережья. На борту судна находилось приблизительно 4,3 тысячи тонн мазута, а также 13 членов экипажа. Кроме того, сообщалось о затоплении другого танкера — «Волганефть 239», на котором было 14 моряков и груз нефтепродуктов. Согласно информации Ространснадзора, было выявлено, что танкеры нарушили установленные сезонные ограничения для судоходства в Керченском проливе.
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