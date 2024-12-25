Захарова рассказала об ответе России на просьбу Абхазии о помощи

Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года из гуманитарных соображений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия <...> приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года», — заявила Мария Захарова на пресс-конференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Она отметила, что так РФ отреагировала на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии Бадра Гунбы.
С начала ноября 2024 года Россия начала проводить поставки электроэнергии в Абхазию по коммерческим ценам из-за отказа республики от инвестиционного соглашения с Москвой. После этого абхазские власти стали жаловаться на то, что все финансы уходят на оплату поступающей из РФ электроэнергии. У республики нехватка мощностей, там введены веерные отключения электроснабжения.
На фоне этого острого энергетического кризиса, Гунба попросил у России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. В ответ на это обращение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна желает Абхазии стабильности и процветания и пообещал ответ от российской стороны.
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