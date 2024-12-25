Захарова рассказала об ответе России на просьбу Абхазии о помощи

Захарова: РФ будет поставлять электроэнергию в Абхазию до февраля 2025 года
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РФ будет поставлять электричество Абхазии из гуманитарных соображений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
РФ будет поставлять электричество Абхазии из гуманитарных соображений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото:
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Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года из гуманитарных соображений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия <...> приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года», — заявила Мария Захарова на пресс-конференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Она отметила, что так РФ отреагировала на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии Бадра Гунбы.

С начала ноября 2024 года Россия начала проводить поставки электроэнергии в Абхазию по коммерческим ценам из-за отказа республики от инвестиционного соглашения с Москвой. После этого абхазские власти стали жаловаться на то, что все финансы уходят на оплату поступающей из РФ электроэнергии. У республики нехватка мощностей, там введены веерные отключения электроснабжения.

На фоне этого острого энергетического кризиса, Гунба попросил у России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. В ответ на это обращение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна желает Абхазии стабильности и процветания и пообещал ответ от российской стороны.

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Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года из гуманитарных соображений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия <...> приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года», — заявила Мария Захарова на пресс-конференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Она отметила, что так РФ отреагировала на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии Бадра Гунбы. С начала ноября 2024 года Россия начала проводить поставки электроэнергии в Абхазию по коммерческим ценам из-за отказа республики от инвестиционного соглашения с Москвой. После этого абхазские власти стали жаловаться на то, что все финансы уходят на оплату поступающей из РФ электроэнергии. У республики нехватка мощностей, там введены веерные отключения электроснабжения. На фоне этого острого энергетического кризиса, Гунба попросил у России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. В ответ на это обращение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна желает Абхазии стабильности и процветания и пообещал ответ от российской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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