Мэр Ирбита объяснил, почему памятники Ленину и Екатерине II нарядили в Деда Мороза и Снегурочку

Глава Ирбита Юдин: памятник Ленину нарядили в Деда Мороза ради настроения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Юдин просто хотел праздника
Николай Юдин просто хотел праздника Фото:

Мэр Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин, второй раз за год попадающий в федеральную повестку, объяснил костюм Деда Мороза на памятнике Ленину желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно Юдин, по данным URA.RU, утвердил идею. Сам он впрочем, напрямую это не признает.

«Идея была предложена на совещании с руководителями городских учреждений культуры. Я не помню, [кем именно], было много людей. [Говорить, что я утвердил задумку], некорректно. Я, в любом случае, отвечаю за город. И все, что в нем происходит. Я был не против! Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбляем ни память Екатерины II, ни Ленина В .И. Новый год на носу, добрее нужно быть! Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — поделился он.

Для Юдина это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно.

Сам мэр утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин, второй раз за год попадающий в федеральную повестку, объяснил костюм Деда Мороза на памятнике Ленину желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно Юдин, по данным URA.RU, утвердил идею. Сам он впрочем, напрямую это не признает. «Идея была предложена на совещании с руководителями городских учреждений культуры. Я не помню, [кем именно], было много людей. [Говорить, что я утвердил задумку], некорректно. Я, в любом случае, отвечаю за город. И все, что в нем происходит. Я был не против! Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбляем ни память Екатерины II, ни Ленина В .И. Новый год на носу, добрее нужно быть! Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — поделился он. Для Юдина это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно. Сам мэр утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...