Мэр Ирбита объяснил, почему памятники Ленину и Екатерине II нарядили в Деда Мороза и Снегурочку

Мэр Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин, второй раз за год попадающий в федеральную повестку, объяснил костюм Деда Мороза на памятнике Ленину желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно Юдин, по данным URA.RU, утвердил идею. Сам он впрочем, напрямую это не признает.
«Идея была предложена на совещании с руководителями городских учреждений культуры. Я не помню, [кем именно], было много людей. [Говорить, что я утвердил задумку], некорректно. Я, в любом случае, отвечаю за город. И все, что в нем происходит. Я был не против! Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбляем ни память Екатерины II, ни Ленина В .И. Новый год на носу, добрее нужно быть! Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — поделился он.
Для Юдина это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно.
Сам мэр утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева.
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