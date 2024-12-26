«Смотрели смерти в лицо»: выжившие в авиакатастрофе рассказали о случившемся

Выживший при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане Увайс Эдиев сообщил, что ему было страшно смотреть в лицо смерти, он не надеялся, что останется жив. Слова мужчины приводят журналисты.
«В лицо смерти смотрели почти, не ожидали, что мы останемся живы», — заявил Увайс Эдиев. Его слова передают «Известия». На данный момент он чувствует себя лучше. По его словам, когда самолет ударился о землю, он уже был без сознания, поэтому момент удара не помнит.
Еще один выживший Субхонкул Рахимов заявил, что снимал момент падения воздушного судна на видео. По его словам, это было сделано не на адреналине, а потому, что он не наделялся выжить. Мужчина отметил, что все его родственники в шоке, что ему удалось остаться живым.
По предварительной версии трагедия с Embraer 190 произошла из-за столкновения со стаей птиц, передает 360.ru. Правительство Азербайджана создаст государственную комиссию, которая будет расследовать причины крушения воздушного судна. Тела всех погибших будут доставлены в Баку после подтверждения врачами безопасности их перевозки, пишет деловое издание «Взгляд». Что производило на месте крушения — в фоторепортаже URA.RU.
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