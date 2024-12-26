Украина готовила серию покушений на сотрудников Минобороны: карта спецоперации на 26 декабря

Украина завербовала россиян для терактов против сотрудников Минобороны

26 декабря 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

ФСБ России задержала четырех завербованных россиян, которые готовили теракты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная служба безопасности России арестовала четырех человек, которые были завербованы спецслужбами Украины для совершения терактов против сотрудников Минобороны РФ и их семей. Всем задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Ход военных действий и карта спецоперации на 26 декабря — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Теракты против сотрудников Минобороны ФСБ России предотвратила серию терактов, которые планировались украинскими спецслужбами против высокопоставленных сотрудников Минобороны и их семей. В результате этого были задержаны четыре россиянина, завербованные спецслужбами Украины. Один из задержанных, прибывший в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и выдавший себя за депортированного, планировал взорвать автомобиль одного из руководителей Минобороны. Он хотел использовать взрывное устройство, замаскированное под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Другой россиянин планировал взорвать военнослужащего Минобороны с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Еще двое россиянин должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, который проводил разведывательную деятельность, собирая информацию о местах жительства и работы сотрудников оборонного ведомства и их семей. Преступникам грозит пожизненное заключение. Донецкое направление Бои за освобождение Курахово в ДНР идут в районе промзоны. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что ВС РФ выбили противника из жилых построек. В Курахово российские войска освободили около пяти квадратных километров территории. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ходе боевых действий в населенном пункте Терны отряды ВС РФ взяли под контроль приблизительно 40% территории села. Кроме того, российские войска активно продвигаются на восток от Ямполовки. Сейчас расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями ВС РФ уменьшилось и составляет менее двух километров. Харьковское направление Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, в результате чего удалось взять под контроль этот населенный пункт. На отдельных участках города продолжается зачистка. При этом российские военные продвигаются вдоль реки Северский Донец. Помимо прочего, ВС РФ использовали перегруппировку сил противника и освободили село Загрызово. Также был взят контроль над основными опорными пунктами на участке. Времевское направление Владимир Рогов сообщил, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском участке фронта был перерезан в результате действий российских войск. Так, ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка и освободили около 10 квадратных километров территории. Она является ключевым снабжающим маршрутом для группировок противника в этом районе. Теперь ВСУ вынуждены использовать второстепенные проселочные дороги и пересеченную местность для логистики и снабжения. Курское направление Минобороны РФ сообщило, что в ходе боевых действий тульские десантники, используя РСЗО БМ-21 «Град», успешно уничтожили скопление пехоты ВС Украины. Отмечается, что украинские войска пытались закрепиться в лесном массиве. Атаки ВСУ на регионы России В ночь на 26 декабря системы ПВО России сбили пять украинских беспилотников. Согласно данным Минобороны, три из БПЛА были сбиты в Волгоградской области, еще по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской и Белгородской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности России арестовала четырех человек, которые были завербованы спецслужбами Украины для совершения терактов против сотрудников Минобороны РФ и их семей. Всем задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Ход военных действий и карта спецоперации на 26 декабря — в материале URA.RU. ФСБ России предотвратила серию терактов, которые планировались украинскими спецслужбами против высокопоставленных сотрудников Минобороны и их семей. В результате этого были задержаны четыре россиянина, завербованные спецслужбами Украины. Один из задержанных, прибывший в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и выдавший себя за депортированного, планировал взорвать автомобиль одного из руководителей Минобороны. Он хотел использовать взрывное устройство, замаскированное под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Другой россиянин планировал взорвать военнослужащего Минобороны с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Еще двое россиянин должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, который проводил разведывательную деятельность, собирая информацию о местах жительства и работы сотрудников оборонного ведомства и их семей. Преступникам грозит пожизненное заключение. Бои за освобождение Курахово в ДНР идут в районе промзоны. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что ВС РФ выбили противника из жилых построек. В Курахово российские войска освободили около пяти квадратных километров территории. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ходе боевых действий в населенном пункте Терны отряды ВС РФ взяли под контроль приблизительно 40% территории села. Кроме того, российские войска активно продвигаются на восток от Ямполовки. Сейчас расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями ВС РФ уменьшилось и составляет менее двух километров. Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, в результате чего удалось взять под контроль этот населенный пункт. На отдельных участках города продолжается зачистка. При этом российские военные продвигаются вдоль реки Северский Донец. Помимо прочего, ВС РФ использовали перегруппировку сил противника и освободили село Загрызово. Также был взят контроль над основными опорными пунктами на участке. Владимир Рогов сообщил, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском участке фронта был перерезан в результате действий российских войск. Так, ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка и освободили около 10 квадратных километров территории. Она является ключевым снабжающим маршрутом для группировок противника в этом районе. Теперь ВСУ вынуждены использовать второстепенные проселочные дороги и пересеченную местность для логистики и снабжения. Минобороны РФ сообщило, что в ходе боевых действий тульские десантники, используя РСЗО БМ-21 «Град», успешно уничтожили скопление пехоты ВС Украины. Отмечается, что украинские войска пытались закрепиться в лесном массиве. В ночь на 26 декабря системы ПВО России сбили пять украинских беспилотников. Согласно данным Минобороны, три из БПЛА были сбиты в Волгоградской области, еще по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской и Белгородской областях.