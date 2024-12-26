Экс-глава депздрава ХМАО адаптируется к Ямалу через чтение книг про Аляску

Главврач ОКБ ЯНАО Добровольский порекомендовал книгу про Аляску
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Новый главврач ОКБ в ЯНАО погружается в литературу суровых регионов, архивное фото
Новый главврач ОКБ в ЯНАО погружается в литературу суровых регионов, архивное фото Фото:

Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО, главный врач окружной клинической больницы ЯНАО Алексей Добровольский рассказал свои впечатления после прочитанного романа Кристина Ханна «С жизнью наедине» про Аляску. В нем он заметил некоторые сходства с Ямалом.

«Может быть, мне зашло про переезд на Аляску, в свете собственного переезда на Ямал? Рекомендую. Очень точно и красиво о суровых тонкостях бытия», — передает Добровольский в своем teletgram-канале. 

Роман повествует о том, как семья переезжает на Аляску, где отец получает в наследство участок земли. Действие романа разворачивается в уединенном городке, где все знают друг друга. Суровые климатические условия требуют от жителей не только закалки, но и мастерства выживания.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Добровольский занял пост главы ОКБ Салехарда. О том, что известно о экс-депздраве ХМАО — в материале URA.RU.

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Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО, главный врач окружной клинической больницы ЯНАО Алексей Добровольский рассказал свои впечатления после прочитанного романа Кристина Ханна «С жизнью наедине» про Аляску. В нем он заметил некоторые сходства с Ямалом. «Может быть, мне зашло про переезд на Аляску, в свете собственного переезда на Ямал? Рекомендую. Очень точно и красиво о суровых тонкостях бытия», — передает Добровольский в своем teletgram-канале.  Роман повествует о том, как семья переезжает на Аляску, где отец получает в наследство участок земли. Действие романа разворачивается в уединенном городке, где все знают друг друга. Суровые климатические условия требуют от жителей не только закалки, но и мастерства выживания. Ранее URA.RU сообщало о том, что Добровольский занял пост главы ОКБ Салехарда. О том, что известно о экс-депздраве ХМАО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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