Экс-глава депздрава ХМАО адаптируется к Ямалу через чтение книг про Аляску

Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО, главный врач окружной клинической больницы ЯНАО Алексей Добровольский рассказал свои впечатления после прочитанного романа Кристина Ханна «С жизнью наедине» про Аляску. В нем он заметил некоторые сходства с Ямалом.
«Может быть, мне зашло про переезд на Аляску, в свете собственного переезда на Ямал? Рекомендую. Очень точно и красиво о суровых тонкостях бытия», — передает Добровольский в своем teletgram-канале.
Роман повествует о том, как семья переезжает на Аляску, где отец получает в наследство участок земли. Действие романа разворачивается в уединенном городке, где все знают друг друга. Суровые климатические условия требуют от жителей не только закалки, но и мастерства выживания.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Добровольский занял пост главы ОКБ Салехарда. О том, что известно о экс-депздраве ХМАО — в материале URA.RU.
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