25 декабря 2024

Стало известно в какой колонии будет сидеть пермяк, который сжег школьницу

Подростка, сжегшего подругу, переведут в колонию в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступника переведут из детской во взрослую колонию
Преступника переведут из детской во взрослую колонию Фото:

Сергея Минязева, который признан виновным в жестоком убийстве и сожжении своей подруги, переведут в колонию № 29 в Перми. До этого он находился в колонии для несовершеннолетних преступников в Гамово.

«25 декабря в воспитательной колонии прошло судебное заседание о переводе Минязева в колонию для взрослых преступников. Он будет переведен в ИК-29 в Перми», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого ГУФСИН. Отмечается, что сам Минязев не был против своего перевода в ИК-29. Там отбывают наказание те, кто впервые совершил преступление.

Пермяк признан виновным в том, что в ночь на 8 июля 2023 года изнасиловал, а потом сжег свою школьную подругу. Преступление было совершено в поселке Октябрьский Пермского края, где оба проживали. Суд назначил Минязеву девять лет и 10 месяцев лишения свободы. Позже апелляционная инстанция на месяц уменьшила срок отбывания в колонии.

Обновлено:

В ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, в соответствии с нормами действующего законодательства, информация о местонахождении осужденного относится к категории персональных данных и не может быть предоставлена.

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Сергея Минязева, который признан виновным в жестоком убийстве и сожжении своей подруги, переведут в колонию № 29 в Перми. До этого он находился в колонии для несовершеннолетних преступников в Гамово. «25 декабря в воспитательной колонии прошло судебное заседание о переводе Минязева в колонию для взрослых преступников. Он будет переведен в ИК-29 в Перми», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого ГУФСИН. Отмечается, что сам Минязев не был против своего перевода в ИК-29. Там отбывают наказание те, кто впервые совершил преступление. Пермяк признан виновным в том, что в ночь на 8 июля 2023 года изнасиловал, а потом сжег свою школьную подругу. Преступление было совершено в поселке Октябрьский Пермского края, где оба проживали. Суд назначил Минязеву девять лет и 10 месяцев лишения свободы. Позже апелляционная инстанция на месяц уменьшила срок отбывания в колонии. Обновлено: В ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, в соответствии с нормами действующего законодательства, информация о местонахождении осужденного относится к категории персональных данных и не может быть предоставлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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