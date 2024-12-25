Стало известно в какой колонии будет сидеть пермяк, который сжег школьницу

Сергея Минязева, который признан виновным в жестоком убийстве и сожжении своей подруги, переведут в колонию № 29 в Перми. До этого он находился в колонии для несовершеннолетних преступников в Гамово.
«25 декабря в воспитательной колонии прошло судебное заседание о переводе Минязева в колонию для взрослых преступников. Он будет переведен в ИК-29 в Перми», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого ГУФСИН. Отмечается, что сам Минязев не был против своего перевода в ИК-29. Там отбывают наказание те, кто впервые совершил преступление.
Пермяк признан виновным в том, что в ночь на 8 июля 2023 года изнасиловал, а потом сжег свою школьную подругу. Преступление было совершено в поселке Октябрьский Пермского края, где оба проживали. Суд назначил Минязеву девять лет и 10 месяцев лишения свободы. Позже апелляционная инстанция на месяц уменьшила срок отбывания в колонии.
Обновлено:
В ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, в соответствии с нормами действующего законодательства, информация о местонахождении осужденного относится к категории персональных данных и не может быть предоставлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!