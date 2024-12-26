Участники рынка раскрыли, какая рыба подорожает в 2025 году

Рыба и продукция из нее продолжат дорожать в 2025 году, несмотря на достаточно серьезный рост цен в уходящем году. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин.
«Рост цен может составить от 5 до 20%, — отмечает эксперт. — Он зависит от многих факторов. В первую очередь, от инфляции и курсов валют. Во-вторых, от улова по каждому виду рыбы. В-третьих, от международных политических и экономических отношений России с другими странами. Любой поворот событий на международном уровне в конечном итоге отражается на ценах».
В первую очередь, продолжится рост цен на красную аквакультурную рыбу, уверен собеседник URA.RU. В том числе, на семгу и форель, которые выращены под контролем производителей. Эта рыба всегда была в два-три раза дороже дикого лосося. Два года назад по ним образовался дефицит из-за санкций, потому что 70% объемов приходилось на импорт. Рынок отреагировал резким ростом цен, которые потом продолжили плавное повышение. По мере ослабления рубля он продолжится, рассказал Александр Фомин.
Выше инфляции будут цены на треску, пикшу, палтуса и морепродукты. На удорожание трески влияет снижение вылова, который наблюдается четвертый год подряд. С 2021 года российская квота на треску в Баренцевом море снизилась с 385 тысяч тонн до 194 тысяч тонн в 2024 году. В 2025-м общий допустимый улов будет еще меньше — 144,4 тысячи тонн. Это значит, что ценники и далее будут меняться в большую сторону. Такая же ситуация на промысле пикши и палтуса — по каждому виду есть уменьшение вылова на 20%, привел цифры Фомин.
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