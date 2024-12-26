Лавров рассказал, как Москва выбирает военные цели на Украине

Лавров: ВС РФ наносят удары только по военным объектам на Украине
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Сергей Лавров заявил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине
Сергей Лавров заявил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска наносят удары на Украине только по военным целям. Гражданские объекты не входят в это число, это не правилах РФ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины», — заявил Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он также отметил, что ВС РФ поражают только те объекты, из которых ведется обстрел российских территорий. 

Сергей Лавров также сослался на слова президента РФ Владимира Путина насчет выбора целей. «Еще раз подчеркну то, что говорил президент, — цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации. Отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — отметил Лавров. 

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что удар России по военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря является «возмутительным». По его словам, это была попытка поставить под угрозу энергосистему страны. 

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Российские войска наносят удары на Украине только по военным целям. Гражданские объекты не входят в это число, это не правилах РФ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.  «Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины», — заявил Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он также отметил, что ВС РФ поражают только те объекты, из которых ведется обстрел российских территорий.  Сергей Лавров также сослался на слова президента РФ Владимира Путина насчет выбора целей. «Еще раз подчеркну то, что говорил президент, — цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации. Отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — отметил Лавров.  Ранее президент США Джо Байден сообщил, что удар России по военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря является «возмутительным». По его словам, это была попытка поставить под угрозу энергосистему страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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