Участник СВО, которого пытались лишить власти, раскручивает скандал дальше

Мэр-участник СВО Никита Горелов, оказавшийся в эпицентре политического скандала в Кировской области, пригрозил, что в пятницу, 27 декабря, передаст в СК материалы о нарушениях председателя гордумы и экс-главы городской администрации Сосновки. Спикер в ответ уже обвинил ветерана в иноагентстве. Источники URA.RU из кировской медиасреды отмечают, что весь скандал может оказаться спровоцирован КПРФ, активисты которой оказались расторопнее, чем внутриполитический блок администрации губернатора Александра Соколова.
Выбрали земляка-героя
Практически сразу после начала спецоперации президент России Владимир Путин советует губернаторам находить среди военных талантливых ребят и приглашать их на работу в свои администрации. В 2024 году администрация президента систематизировала отбор через проект «Время героев», но и без него главы регионов приглашали во власть ветеранов СВО. В сентябре этого года 30-летний Никита Горелов, служивший в зоне спецоперации как мобилизованный, находясь в отпуске, решил поучаствовать в конкурсе на должность главы Сосновки. Его кандидатуру поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов, утверждавший, что запомнил молодого человека еще во время встречи с мобилизованными в прошлом году.
На пост главы Горелов был избран местной думой единогласно, но уже через два месяца в новой должности, 20 декабря, получил предписание военного комиссара Кировской области — вернуться в свое подразделение в ДНР. Если не выполнить его, то военнослужащий будет считаться самовольно оставившим часть. А за это предусмотрена уголовная ответственность. Горелов сообщил об этом вызове в своем телеграм-канале и связал активность военкома с расследованиями нечистоплотности прежних глав Сосновки, которые новоиспеченный политик также проводил публично.
Это стало первым в России скандалом с участником СВО, который пришел во власть.
Проблемный городок
Сосновка — небольшое городское поселение в излучине реки Вятки. В последние годы дела в Сосновке шли все хуже. Одно за другим закрылись ключевые предприятия: лесоперевалочная база, деревообрабатывающий комбинат, судостроительная верфь и хлебозавод. Число жителей в городе с 1993 года сократилось вдвое — до восьми тысяч в 2024 году.
Главы Сосновки были участниками различных скандалов. Местный предприниматель Наиль Саитов, возглавивший город в 2016 году, всего за несколько лет заработал себе крайне негативную репутацию. Однажды в эпицентр скандала попала его несовершеннолетняя дочь. Она опубликовала в сети фотографию, где прикрывает, предположительно, голую грудь Библией. А 2019 году мэр Саитов обвинил депутатов районной думы в клевете. Примечательно, что сейчас он является председателем Сосновской городской думы.
Сменивший его на посту главы города в 2021 году Максим Смирнов проработал всего два года — в августе 2023 года он досрочно сложил полномочия в связи утратой доверия. Такого результата добилась местная прокуратура — за коррупционные нарушение при выполнении муниципального контракта.
О новом главе Сосновки практически ничего не известно: родился в Сосновке в 1994 году, и прожил тут до мобилизации в 2022-м. Во время службы в зоне СВО в снайперском подразделении его позывным был «Ландшафтный дизайнер».
Источник URA.RU в кировской медиасфере отмечает: нет данных о наличии у Никиты Горелова какого-то управленческого, юридического, финансового опыта. На сайте администрации Сосновки не размещены досье никого из представителей городских властей — ни главы, ни его заместителей, ни депутатов представительного органа.
Отозвали мэра
В областном правительстве новому мэру пообещали оказывать полное содействие в работе и закрыть вопрос с воинской службой. В своем телеграм-канале Горелов регулярно отчитывался перед жителями о проделанной работе, и писал о конфликтах внутри администрации. 20 декабря он заявил, что «стал участником провокации, организованной по команде сверху», и представители города, а также района пытаются отстранить его от управления и отправить обратно — на СВО.
Глава Сосновки призвал жителей поддержать его и обратился к губернатору. По словам Горелова, у него в разработке материалы на несколько уголовных дел — он якобы раскрыл коррупционные схемы в мэрии, и хотел разобраться с ними. 21 и 22 декабря глава Сосновки активно публиковал переписки и рассказывал о происходящем. Тему подхватили популярные телеграм-каналы, региональные и федеральные СМИ. Ситуацией заинтересовался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На заседании регионального правительства Александр Соколов узнал от военного комиссара области, что Горелов по-прежнему не уволен с военной службы, и его вызывает командование части. Губернатор поручил профильным органам (прокуратуре и военкомату) найти решение, а командиру нового мэра передать, что военнослужащий найден и не скрывается. Соколов направил в Сосновку представителей администрации губернатора, чтобы решить с жителями проблемные вопросы на месте, а Горелова пригласил встретиться лично, чтобы обсудить вскрытые нарушения.
Вопросы к бывшим
Глава Сосновки пока не раскрывает, какие именно нарушения он обнаружил в городском хозяйстве. Однако, по информации из его телеграм-канала, у Горелова серьезные претензии к своим заместителям и предшественникам. Оказалось, многие контрольные органы ведут разбирательства и штрафуют администрацию за многочисленные нарушения законодательства, у города огромные долги: «Не хватило даже на оплату расчистки дорог за прошлый год».
Как объяснил анонимный источник URA.RU в регионе, знакомый с ситуацией, наболевшая проблема — переселение из аварийного жилья и «мусорную» новостройку по адресу Советская улица, 77. Странные действия городской администрации по программе «Переселение граждан из аварийного жилья» привлекли внимание общественников, когда Сосновку возглавлял Наиль Саитов.
Руководитель фракции КПРФ в региональном заксобрании Сергей Мамаев отправлял запросы в Следственный комитет для проверки действий городских чиновников. В 2020 году возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Поводом стало переселение жильца одного аварийного дома в Сосновке в другой — такой же. Межведомственная комиссия, собранная Саитовым, сняла статус аварийности со второго года, однако суд это решение отменил.
Каждый из четырех домов в Сосновке, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья, порождал лишь новые проблемы. Один из них признали аварийным через год после заселения туда людей, другой никак не могли ввести в эксплуатацию, а дом на Советской улице и вовсе стал притчей во языцех.
Как объяснил URA.RU знакомый с ситуацией источник в Вятскополянском районе, сроки строительства дома 77 неоднократно переносили. А когда его все же достроили, и на стол главы Сосновки легли все заключения экспертиз о том, что здание соответствует всем требованиям, переселенцы были в недоумении. В доме всегда холодно: температура в квартирах зимой едва достигала +5 градусов, долгое время отсутствовали двери и окна. При этом сами жители видели, как при его постройке использовали бывшие в употреблении стройматериалы. Поэтому дом и назвали «мусорным».
Горелов, вникнув в ситуацию, заявил, что раскрыл коррупционные схемы местных чиновников с ущербом государству «по предварительным данным, в сотни миллионов рублей», как он пишет в своем канале. По словам нового главы города, у него есть документы, которые подтверждают отмыв денег при строительстве многострадального «мусорного» дома, а также так и недостроенного здания на улице Трудовые резервы. При этом он уверен: предписание от военного комиссара – это месть с целью вернуть его в зону проведения СВО, чтобы не мешал мошенникам.
URA.RU попыталась разыскать контакты самого Горелова, однако в городской администрации отказались связывать корреспондента с главой или комментировать ситуацию самостоятельно. Не стали делиться контактами и в управлении массовых коммуникаций Кировской области, в котором по большинству указанных номеров не брали трубку. В прокуратуре Кировской области отказались комментировать ход рассмотрения вопроса со статусом Никиты Горелова.
Не спешить с выводами
В причастность местной «мафии» к истории с предписанием военного комиссара источники URA.RU не верят. «Нисколько не сомневаюсь, что факты коррупции имели место. Однако я не думаю, что к его вызову обратно в часть в ДНР причастна некая мафия — все понимали, что будет скандал, и даже если хотели бы, сделали бы по-другому. Думаю, это просто стечение обстоятельств — он приступил к выполнению своих обязанностей главы Сосновки, вскрыл факты коррупции, однако все это время он числился в своей воинской части», — отметил кировский юрист, бывший помощник депутата Законодательного собрания Кировской области Ярослав Михайлов.
Кроме того, как отмечает источник URA.RU в кировской медиасфере, случай также может быть проявлением политической борьбы. Горелова, скорее всего, взяли под крыло региональные коммунисты.
«Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном заксобрании Сергей Мамаев известен тем, что во всем видит коррупцию и воровство. Ничего не имею против него, просто «фишка» у него такая. И я замечаю, что Горелова взяли в оборот и разыгрывают эту карту. В КПРФ постоянно ведут себя так: если поймали скандальную волну, то будут на ней держаться», – рассказал источник URA.RU.
В своем видео от 21 декабря глава Сосновки обращается за поддержкой «к представителям коммунистической партии, и всем представителям партий тоже». В понедельник, 23 декабря, Мамаев опубликовал на своей странице информацию о том, что прошла встреча с губернатором Александром Соколовым и Никитой Гореловым. «После встречи с губернатором, отдельно встретился с Никитой и обсудили детально ситуацию в Сосновке и наметили пути выхода из кризисной ситуации», — подписал руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте.
На следующий день Мамаев отправился в Сосновку вместе с вице-губернатором Кировской области Андреем Лучининым — на общегородской сход для обсуждения ситуации.
Перестановки начались
Анонсированная всеми сторонами встреча с местными жителями прошла 24 декабря в городском доме культуры. На ней представители областной администрации подтвердили: Горелов остается на своей должности, продолжает работать в Сосновке, а вопрос с его увольнением с военной службы уже решается. И вел это мероприятие как раз Сергей Мамаев.
По ее итогам на ресурсах кировского отделения КПРФ написали: «Примечательно, что из всех депутатов, членов правительства и чиновников именно Сергею Мамаеву было доверено вести мероприятие. В конце проведения схода единогласно принята резолюция, одним из требований жителей стал роспуск Сосновской городской думы и проведение повторных выборов. Сергей Павлинович заверил, что КПРФ примет все необходимые меры, чтобы депутаты сложили мандаты согласно воле жителей». Звучит как политическое заявление, хотя на Единый день голосования — 2025 в Кировской области не назначено масштабных выборов.
Однако теперь точно пройдут досрочные выборы в городскую думу Сосновки, которую возглавляет бывший мэр Наиль Саитов. 26 декабря он опубликовал на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте обвинения в адрес действующего главы города: по мнению председателя гордумы, действия Горелова и его помощника, юриста из Вятских Полян Игоря Ронжина «носят неуравновешенный и хаотичный характер», и здесь налицо «все признаки завербованных иноагентов». Саитов предложил не только лишить главу Сосновки власти, но и изолировать его от общества «направив в реабилитационный центр и психоневрологический диспансер к профильным специалистам».
Вскоре пост Саитовым был удален, но Никита Горелов успел сделать скриншот и опубликовать его у себя в телеграм-канале. Глава Сосновки ответил, что вскоре отправит информацию по Саитову в Следственный комитет, уточнив, что потом «сложно будет оправдываться».
Губернатор с меткой
Гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов в разговоре с URA.RU отметил недостаточную отработку скандальной истории со стороны властей региона и заявил, что главу Кировской области точно ожидают политические последствия.
«Совершенно очевидно, что губернатор Александр Соколов получил «черную метку» за историю с мэром Сосновки, притом самую страшную. Скандал ведь связан с участником СВО, который пришел и занял управленческую позицию в родном городе. Выходит, глава региона подошел к выполнению поручений президента формально, не продумал стратегически. Человека на место мэра позвали, а дальше все», – объяснил эксперт.
По мнению Маркелова, маятник уже качнулся в сторону более жесткого ответа со стороны федерального центра. Он предположил, что за всей этой историей может последовать публичный разбор полетов.
На сайте областной администрации по-прежнему лишь четыре материала, связанных с новым главой Сосновки: о его просьбе губернатору еще в статусе военнослужащего, релиз о встрече при назначении, поручение Соколова «дать правовую оценку ситуации», а также заверения в поддержке после городского схода. В последнем тесте даже вскользь упоминается, что глава региона встречался с Гореловым накануне.
«Всеми зафиксированными на территории Сосновки нарушениями, в том числе коррупционной направленности, занимаются правоохранительные органы. Губернатор держит ситуацию в муниципалитете под постоянным контролем. Первостепенными в работе остаются интересы жителей», — пишут на сайте правительства Кировской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.