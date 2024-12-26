26 декабря 2024

Глава района ЯНАО раскрыл сроки открытия катка

В ямальском Тарко-Сале с 27 декабря заработает каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле молодежного центра в Тарко-Сале открыт для всех желающих, архивное фото
Каток возле молодежного центра в Тарко-Сале открыт для всех желающих, архивное фото Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Кирилл Трапезников раскрыл сроки открытия катка под открытым небом возле молодежного центра в Тарко-Сале. Он откроется с 27 декабря, передает он в своем telegram-канале.

«С завтрашнего дня, в том числе на новогодние праздники, каток будет работать каждый день с 12 до 20 часов», — сообщил Трапезников. Также вскоре откроется каток в парке «Здоровье» и в других населенных пунктах.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Губкинского Андрей Бандурко презентовал жителям ретро-каток. Время работы опубликовало агентство.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Кирилл Трапезников раскрыл сроки открытия катка под открытым небом возле молодежного центра в Тарко-Сале. Он откроется с 27 декабря, передает он в своем telegram-канале. «С завтрашнего дня, в том числе на новогодние праздники, каток будет работать каждый день с 12 до 20 часов», — сообщил Трапезников. Также вскоре откроется каток в парке «Здоровье» и в других населенных пунктах. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Губкинского Андрей Бандурко презентовал жителям ретро-каток. Время работы опубликовало агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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