Глава района ЯНАО раскрыл сроки открытия катка

Каток возле молодежного центра в Тарко-Сале открыт для всех желающих, архивное фото
Глава Пуровского района (ЯНАО) Кирилл Трапезников раскрыл сроки открытия катка под открытым небом возле молодежного центра в Тарко-Сале. Он откроется с 27 декабря, передает он в своем telegram-канале.
«С завтрашнего дня, в том числе на новогодние праздники, каток будет работать каждый день с 12 до 20 часов», — сообщил Трапезников. Также вскоре откроется каток в парке «Здоровье» и в других населенных пунктах.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Губкинского Андрей Бандурко презентовал жителям ретро-каток. Время работы опубликовало агентство.
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