Shot: вся жилая зона Курахово освобождена от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ провели зачистку Курахово, пишет Shot
ВС РФ провели зачистку Курахово, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате успешной операции российские силы полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР. При зачистке обнаружены тела 28 мирных жителей.

«Вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от ВСУ», — пишет telegram-канал Shot. В ходе зачистки были обнаружены тела 28 мирных жителей, погибших от огнестрельных ранений.

По словам пленных украинских военнослужащих, командование ВСУ отдало приказ о расстреле мирных жителей. Этот приказ должен был выполняться во время отступления украинских войск, передали в telegram-канале.

Российские войска 18 декабря завершили зачистку территории южнее Курахово в ДНР. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, все украинские военные в «южнокураховском котле» были уничтожены или сдались в плен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате успешной операции российские силы полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР. При зачистке обнаружены тела 28 мирных жителей. «Вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от ВСУ», — пишет telegram-канал Shot. В ходе зачистки были обнаружены тела 28 мирных жителей, погибших от огнестрельных ранений. По словам пленных украинских военнослужащих, командование ВСУ отдало приказ о расстреле мирных жителей. Этот приказ должен был выполняться во время отступления украинских войск, передали в telegram-канале. Российские войска 18 декабря завершили зачистку территории южнее Курахово в ДНР. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, все украинские военные в «южнокураховском котле» были уничтожены или сдались в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...