В результате успешной операции российские силы полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР. При зачистке обнаружены тела 28 мирных жителей.
«Вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от ВСУ», — пишет telegram-канал Shot. В ходе зачистки были обнаружены тела 28 мирных жителей, погибших от огнестрельных ранений.
По словам пленных украинских военнослужащих, командование ВСУ отдало приказ о расстреле мирных жителей. Этот приказ должен был выполняться во время отступления украинских войск, передали в telegram-канале.
Российские войска 18 декабря завершили зачистку территории южнее Курахово в ДНР. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, все украинские военные в «южнокураховском котле» были уничтожены или сдались в плен.
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