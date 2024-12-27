Раненый боец СВО 12 дней в одиночку держал оборону в Курахово

27 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Солдат РФ 12 дней один удерживал опорный пункт в районе Курахово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный две недели в одиночку оборонял опорный пункт в районе Курахово (ДНР). При этом сам он был ранен. Его историю рассказал сослуживец бойца СВО с позывным «Кучер». «У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — пояснил собеседник журналистам RT. После того, как боец получил приказ от командования о возвращении, он отступил. «Кучер» рассказал, что эта история произошла во время штурма Курахово. Российский военный в одиночку держал оборону 12 дней, не давай солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить объект. Ранее отмечалось, что ВС РФ полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово. Также сообщалось, что украинское командование ранее давало приказ об обстреле мирных граждан в городе. Об этом писал Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный две недели в одиночку оборонял опорный пункт в районе Курахово (ДНР). При этом сам он был ранен. Его историю рассказал сослуживец бойца СВО с позывным «Кучер». «У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — пояснил собеседник журналистам RT. После того, как боец получил приказ от командования о возвращении, он отступил. «Кучер» рассказал, что эта история произошла во время штурма Курахово. Российский военный в одиночку держал оборону 12 дней, не давай солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить объект. Ранее отмечалось, что ВС РФ полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово. Также сообщалось, что украинское командование ранее давало приказ об обстреле мирных граждан в городе. Об этом писал Shot.