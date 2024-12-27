Раненый боец СВО 12 дней в одиночку держал оборону в Курахово

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., зима, автоматчик, армия, военные, солдат
Солдат РФ 12 дней один удерживал опорный пункт в районе Курахово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военный две недели в одиночку оборонял опорный пункт в районе Курахово (ДНР). При этом сам он был ранен. Его историю рассказал сослуживец бойца СВО с позывным «Кучер».

«У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — пояснил собеседник журналистам RT. После того, как боец получил приказ от командования о возвращении, он отступил. «Кучер» рассказал, что эта история произошла во время штурма Курахово. Российский военный в одиночку держал оборону 12 дней, не давай солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить объект.

Ранее отмечалось, что ВС РФ полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово. Также сообщалось, что украинское командование ранее давало приказ об обстреле мирных граждан в городе. Об этом писал Shot.

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Российский военный две недели в одиночку оборонял опорный пункт в районе Курахово (ДНР). При этом сам он был ранен. Его историю рассказал сослуживец бойца СВО с позывным «Кучер». «У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — пояснил собеседник журналистам RT. После того, как боец получил приказ от командования о возвращении, он отступил. «Кучер» рассказал, что эта история произошла во время штурма Курахово. Российский военный в одиночку держал оборону 12 дней, не давай солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить объект. Ранее отмечалось, что ВС РФ полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово. Также сообщалось, что украинское командование ранее давало приказ об обстреле мирных граждан в городе. Об этом писал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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