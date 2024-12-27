Задержанный по делу о взятке свердловский экс-мэр избежал СИЗО

27 декабря 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В суд материалы по делу Андрея Зашляпина так и не поступили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему мэру Среднеуральска (Свердловская область) Андрею Зашляпину, которого задержали 23 декабря по делу о коррупции, суд так и не избрал меру пресечения. Материалы по нему не поступали, сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Такое возможно в случае, когда подозреваемый активно сотрудничает со следствием, и меру ему могут избрать без суда — в виде подписки о невыезде. Адвокат Сергей Колоссовский в разговоре с корреспондентом допустил, что так оно и было. «Мера в виде подписки о невыезде может быть следствием досудебного соглашения, если Зашляпин дал исчерпывающие показания. Его могут и вообще освободить от уголовного преследования по основанию ст. 291 УК РФ „Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило о даче взятки после совершения преступления органу, имеющему право возбудить уголовное дело“», — пояснил Колоссовский. Как ранее сообщало URA.RU, Зашляпина, который в последние годы был депутатом среднеуральской думы, подозревают в передаче частями 10 млн рублей сотруднику ФСБ. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник успел передать только 6 млн. Сотрудника ФСБ, которому Зашляпин давал деньги, арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему мэру Среднеуральска (Свердловская область) Андрею Зашляпину, которого задержали 23 декабря по делу о коррупции, суд так и не избрал меру пресечения. Материалы по нему не поступали, сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Такое возможно в случае, когда подозреваемый активно сотрудничает со следствием, и меру ему могут избрать без суда — в виде подписки о невыезде. Адвокат Сергей Колоссовский в разговоре с корреспондентом допустил, что так оно и было. «Мера в виде подписки о невыезде может быть следствием досудебного соглашения, если Зашляпин дал исчерпывающие показания. Его могут и вообще освободить от уголовного преследования по основанию ст. 291 УК РФ „Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило о даче взятки после совершения преступления органу, имеющему право возбудить уголовное дело“», — пояснил Колоссовский. Как ранее сообщало URA.RU, Зашляпина, который в последние годы был депутатом среднеуральской думы, подозревают в передаче частями 10 млн рублей сотруднику ФСБ. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник успел передать только 6 млн. Сотрудника ФСБ, которому Зашляпин давал деньги, арестовали.