Курганского серба, получившего гражданство РФ, задержали за мелкое хулиганство

Этнический серб Ратко Самац, получивший в феврале указом президента Владимира Путина гражданство РФ, был задержан за неадекватное поведение в общественном месте. Мужчина, живущий в Кургане, получил штраф, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.
«Ратко Самац устроил скандал в общественном месте, нецензурно выражался, был задержан полицией», — сообщили источники. Мужчине грозило наказание в виде 15 суток ареста, но он отделался штрафом.
Данные подтвердились судебными материалами. Дело Самаца о мелком хулиганстве рассматривали в горсуде Кургана. Согласно материалам административного правонарушения, мужчина «выражался грубой нецензурной бранью, кричал, вел себя вызывающе, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок».
Нарушитель при рассмотрении протокола свою вину признал и раскаялся. Учитывая состояние здоровья Самаца и его личность, ему было вынесено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УМВД вручили российский паспорт сербу Ратко Самацу. Гражданство он получил указом президента Владимира Путина. Бывший гражданин Боснии и Герцеговины живет в Кургане уже с 1999 года. В 2016 году власти Боснии просили выдать Самаца по обвинению в совершении боснийских мусульман. Суд постановил оставить беженца в Росси и отказать в выдаче.
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