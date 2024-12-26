26 декабря 2024

Курганского серба, получившего гражданство РФ, задержали за мелкое хулиганство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский серб получил штраф за мелкое хулиганство
Курганский серб получил штраф за мелкое хулиганство Фото:

Этнический серб Ратко Самац, получивший в феврале указом президента Владимира Путина гражданство РФ, был задержан за неадекватное поведение в общественном месте. Мужчина, живущий в Кургане, получил штраф, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«Ратко Самац устроил скандал в общественном месте, нецензурно выражался, был задержан полицией», — сообщили источники. Мужчине грозило наказание в виде 15 суток ареста, но он отделался штрафом.

Данные подтвердились судебными материалами. Дело Самаца о мелком хулиганстве рассматривали в горсуде Кургана. Согласно материалам административного правонарушения, мужчина «выражался грубой нецензурной бранью, кричал, вел себя вызывающе, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок».

Нарушитель при рассмотрении протокола свою вину признал и раскаялся. Учитывая состояние здоровья Самаца и его личность, ему было вынесено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УМВД вручили российский паспорт сербу Ратко Самацу. Гражданство он получил указом президента Владимира Путина. Бывший гражданин Боснии и Герцеговины живет в Кургане уже с 1999 года. В 2016 году власти Боснии просили выдать Самаца по обвинению в совершении боснийских мусульман. Суд постановил оставить беженца в Росси и отказать в выдаче.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этнический серб Ратко Самац, получивший в феврале указом президента Владимира Путина гражданство РФ, был задержан за неадекватное поведение в общественном месте. Мужчина, живущий в Кургане, получил штраф, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков. «Ратко Самац устроил скандал в общественном месте, нецензурно выражался, был задержан полицией», — сообщили источники. Мужчине грозило наказание в виде 15 суток ареста, но он отделался штрафом. Данные подтвердились судебными материалами. Дело Самаца о мелком хулиганстве рассматривали в горсуде Кургана. Согласно материалам административного правонарушения, мужчина «выражался грубой нецензурной бранью, кричал, вел себя вызывающе, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок». Нарушитель при рассмотрении протокола свою вину признал и раскаялся. Учитывая состояние здоровья Самаца и его личность, ему было вынесено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УМВД вручили российский паспорт сербу Ратко Самацу. Гражданство он получил указом президента Владимира Путина. Бывший гражданин Боснии и Герцеговины живет в Кургане уже с 1999 года. В 2016 году власти Боснии просили выдать Самаца по обвинению в совершении боснийских мусульман. Суд постановил оставить беженца в Росси и отказать в выдаче.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...