Путин дал гражданство курганскому сербу, за которого заступалась Памфилова

10 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Семья Ратко Самаца поблагодарила представителей власти за выдачу гражданства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства жителю Кургана, сербу Ратко Самацу, которого ранее Босния и Герцоговина требовала выдать за участие в югославских конфликтах. Указ о присвоении гражданства размещен на портале правовой информации. Депутат облдумы Сергей Федотов объяснил URA.RU, что Самац живет в Кургане с 1999 года. «Для нас это радость. Только наш президент [Путин] мог решить этот вопрос. Огромная благодарность ему, нашему государству и курганской миграционной службе. Мы давно этого ждали. Сейчас мы точно уверены, что находимся под защитой. Жить на качелях очень тяжело, когда ты беженец, и у тебя нет полных прав», — объяснила URA.RU жена Самаца Елена Кибирева. Боснии и Герцеговина обвиняла Самаца в убийстве боснийских мусульман в 1990-е годы. Сам серб эти обвинения отрицает и считает, что его преследуют по религиозным и политическим мотивам. 15 января 2016 года его арестовали и месяц продержали в СИЗО. За него заступились местные депутаты и, на тот момент, уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова. Позже Генпрокуратура РФ отказалась депортировать Самаца из России.

Президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства жителю Кургана, сербу Ратко Самацу, которого ранее Босния и Герцоговина требовала выдать за участие в югославских конфликтах. Указ о присвоении гражданства размещен на портале правовой информации. Депутат облдумы Сергей Федотов объяснил URA.RU, что Самац живет в Кургане с 1999 года. «Для нас это радость. Только наш президент [Путин] мог решить этот вопрос. Огромная благодарность ему, нашему государству и курганской миграционной службе. Мы давно этого ждали. Сейчас мы точно уверены, что находимся под защитой. Жить на качелях очень тяжело, когда ты беженец, и у тебя нет полных прав», — объяснила URA.RU жена Самаца Елена Кибирева. Боснии и Герцеговина обвиняла Самаца в убийстве боснийских мусульман в 1990-е годы. Сам серб эти обвинения отрицает и считает, что его преследуют по религиозным и политическим мотивам. 15 января 2016 года его арестовали и месяц продержали в СИЗО. За него заступились местные депутаты и, на тот момент, уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова. Позже Генпрокуратура РФ отказалась депортировать Самаца из России.