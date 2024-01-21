Курганский серб, которому Путин дал гражданство, присягнул России

22 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Серб Ратко Самац получил паспорт гражданина РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац принес присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «Ратко Самац принес Присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в здании УМВД России по г. Кургану. Начальник Управления, полковник полиции Дмитрий Игошин, вручил гражданину долгожданный документ, пожелав воплощения в жизнь всех намеченных планов», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что Самац приехал в Курганскую область в 1999 году. Отмечается, что его привезли в Центр Илизарова после ранения во время войны в Боснии и Герцеговине. Мужчина также находился в международном розыске из-за участия в военном конфликте. По информации с сайта МВД, после присяги Самац подарил полицейским книгу о единстве сербского и русского народов. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин дал гражданство курганскому сербу. Его также просила выдать Босния и Герцеговина за участие в югославских конфликтах.

В Курганской области гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац принес присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «Ратко Самац принес Присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в здании УМВД России по г. Кургану. Начальник Управления, полковник полиции Дмитрий Игошин, вручил гражданину долгожданный документ, пожелав воплощения в жизнь всех намеченных планов», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что Самац приехал в Курганскую область в 1999 году. Отмечается, что его привезли в Центр Илизарова после ранения во время войны в Боснии и Герцеговине. Мужчина также находился в международном розыске из-за участия в военном конфликте. По информации с сайта МВД, после присяги Самац подарил полицейским книгу о единстве сербского и русского народов. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин дал гражданство курганскому сербу. Его также просила выдать Босния и Герцеговина за участие в югославских конфликтах.