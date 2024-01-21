21 января 2024
20 января 2024

Курганский серб, которому Путин дал гражданство, присягнул России

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Радко Самац Курган, самац радко
Серб Ратко Самац получил паспорт гражданина РФ Фото:

В Курганской области гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац принес присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области.

«Ратко Самац принес Присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в здании УМВД России по г. Кургану. Начальник Управления, полковник полиции Дмитрий Игошин, вручил гражданину долгожданный документ, пожелав воплощения в жизнь всех намеченных планов», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что Самац приехал в Курганскую область в 1999 году. Отмечается, что его привезли в Центр Илизарова после ранения во время войны в Боснии и Герцеговине. Мужчина также находился в международном розыске из-за участия в военном конфликте. По информации с сайта МВД, после присяги Самац подарил полицейским книгу о единстве сербского и русского народов.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин дал гражданство курганскому сербу. Его также просила выдать Босния и Герцеговина за участие в югославских конфликтах.

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В Курганской области гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац принес присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «Ратко Самац принес Присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в здании УМВД России по г. Кургану. Начальник Управления, полковник полиции Дмитрий Игошин, вручил гражданину долгожданный документ, пожелав воплощения в жизнь всех намеченных планов», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что Самац приехал в Курганскую область в 1999 году. Отмечается, что его привезли в Центр Илизарова после ранения во время войны в Боснии и Герцеговине. Мужчина также находился в международном розыске из-за участия в военном конфликте. По информации с сайта МВД, после присяги Самац подарил полицейским книгу о единстве сербского и русского народов. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин дал гражданство курганскому сербу. Его также просила выдать Босния и Герцеговина за участие в югославских конфликтах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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